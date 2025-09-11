Ursula von der Leyen anunță o inițiativă pentru a face autoturismele mai accesibile

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat, miercuri, o inițiativă în colaborare cu industria auto pentru a face autoturismele din clasa mică mai accesibile, transmite DPA.

‘Milioane de europeni vor să cumpere autoturisme europene accesibile’, a spus Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European, în primul său discurs despre starea Uniunii Europene de la realegerea sa la conducerea executivului european.’Ar trebui să investim în autoturisme mici accesibile, atât pentru piața europeană, cât și pentru a veni în întâmpinarea exploziei cererii pe care o vedem pe piața mondială’, a adăugat von der Leyen.

Comparativ cu rivalii lor din China, producătorii europeni au oferit până acum numai automobile electrice relativ scumpe.

Ursula von der Leyen nu a specificat dacă această inițiativă va fi restricționată la automobilele electrice pe baterie dar a subliniat că ‘viitorul va fi electric, iar Europa va fi implicată în acest proces’. ‘Viitorul autoturismelor și autoturismele viitorului trebuie făcute aici în Europa’, a adăugat von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a anunțat, de asemenea, un pachet care va furniza 1,8 miliarde de euro pentru producția de baterii în Europa. Bateriile sunt catalizatori cruciali ai tehnologiilor curate, în special pentru vehiculele electrice, a spus von der Leyen.

Totodată, von der Leyen a reafirmat că obiectivele climatice pentru autoturisme vor fi revizuite, după ce s-au intensificat presiunile, venite din partea unor state membre UE și a mediului de afaceri, pentru revenirea asupra unei decizii anterioare de a interzice vânzarea de automobile cu motoare pe combustie începând din 2035.