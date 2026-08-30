Venezuela analizează o posibilă ieșire din OPEC

Venezuela analizează o posibilă ieșire din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), ceea ce ar da o nouă lovitură cartelului petrolier la a cărui înființare a contribuit în urmă cu mai bine de șase decenii, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Ideea unei ieșiri a fost abordată în conversațiile cu oficialii americani, dar nu a fost luată nicio decizie finală, au precizat sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul.

O decizie de retragere din OPEC ar scoate în evidență realinierea politică a autorităților de la Caracas, după ce președintele Donald Trump l-a înlăturat pe Nicolas Maduro și a preluat controlul asupra vânzărilor de petrol ale Venezuelei.

Influența crescândă a Washingtonului se reflectă și în discuțiile SUA cu liderii venezueleni pentru a prelua o participație semnificativă la câmpurile petrolifere ale țării, o evoluție ce ar fi fost de neconceput acum doar doi ani. Sursele citate de Bloomberg au dezvăluit că negociatori din ambele țări discută o astfel de propunere. Unele dintre surse au spus că un posibil acord discutat este un contract de închiriere pe 100 de ani a mai multor câmpuri petrolifere.

Preluarea unei participații în rezervele de petrol ale Venezuelei ar marca o intervenție aproape fără precedent a SUA în economia altei țări, dar este în linie cu așa-numita Doctrină Donroe a lui Trump, privind extinderea influenței americane în emisfera vestică. Trump a descris Venezuela ca fiind al 51-lea stat și a spus că SUA controlează petrolul său.

Mișcarea se aliniază, de asemenea, cu abordarea din ce în ce mai intervenționistă în mediul de afaceri a lui Trump, a cărui administrație a preluat participații la companii precum Intel Corp, MP Materials Corp și Lithium Americas Corp.

Trump este interesat și de resursele naturale în străinătate. Anul trecut, administrația sa a înființat un fond comun de investiții cu Ucraina, susținut de veniturile din proiectele de minerale, petrol și gaze ale acestei țări.

Posibilitatea ca Guvernul SUA să își asume un rol direct în proiectele petroliere din Venezuela subliniază modul în care această industrie se transformă într-o perioadă de tranziție politică.

Marii producători internaționali de petrol adoptă în general o abordare prudentă față de Venezuela, în timp ce companiile independente de foraj și investitorii mai toleranți la risc se înghesuie pentru a profita de ceea ce mulți consideră a fi cea mai mare oportunitate petrolieră de la căderea URSS.

Odată membru proeminent al OPEC, importanța Venezuelei a scăzut pe măsură ce sancțiunile americane și turbulențele interne i-au afectat puternic producția de țiței. În luna iulie, Venezuela a produs 1,16 milioane de barili pe zi, mai puțin de jumătate din cantitatea pe care o producea în urmă cu un deceniu. Cu toate acestea, producția a crescut în acest an.

Având în vedere producția sa diminuată, este puțin probabil ca potențiala ieșire a Venezuelei din OPEC să aibă un efect imediat asupra piețelor globale de petrol, care sunt dominate în prezent de undele de șoc ale războiului SUA cu Iranul.

Cu toate acestea, ideea câștigă teren pe fondul frustrării publice față de obligațiile aferente calității de membru al OPEC, exprimate de Irak și de alte state membre. În urmă cu doar patru luni, Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor ieși din OPEC, amenințând unitatea grupului și influența sa asupra prețurilor la țiței.

O posibilă retragere a Venezuelei din OPEC ar putea deschide ușa pentru ca marile companii petroliere din SUA și din alte părți să joace un rol mai important în reconstrucția industriei petroliere a țării, contribuind la un surplus global de petrol prognozat să apară în următorii ani de către Agenția Internațională pentru Energie și alte organisme de prognoză.

De asemenea, ieșirea Venezuelei din OPEC ar fi o victorie pentru Trump, un critic mai vechi al OPEC și al capacității sale de a crește prețurile petrolului și costurile combustibililor pentru consumatorii americani.