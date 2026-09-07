Eni investeşte masiv în Venezuela, unde are de recuperat peste 2,3 miliarde de dolari

Grupul petrolier italian Eni şi-a îmbunătăţit perspectivele de recuperare a celor peste 2,3 miliarde de dolari pe care Venezuela i le datorează, după semnarea unui nou acord pentru dezvoltarea unui proiect petrolier uriaş în ţară, consideră analiştii, transmite Reuters.

După aproape trei decenii de activitate în Venezuela, Eni a acumulat creanţe de 2,3 miliarde de dolari faţă de compania petrolieră de stat PDVSA.

În contextul în care Washingtonul şi Caracasul au început în acest an să redeschidă sectorul petrolier venezuelean investiţiilor internaţionale, Eni a trebuit să aleagă între extinderea operaţiunilor şi riscul reducerii şanselor de recuperare a creanţelor, în condiţiile în care SUA promovează restructurarea vechilor datorii ale Venezuelei.

Eni şi PDVSA vor investi 1,5 miliarde de dolari pe an în Junin 5

Eni a semnat un acord cu PDVSA pentru dezvoltarea proiectului de petrol greu Junin 5, din centura petrolieră Orinoco, obţinând un rol important în eforturile susţinute de SUA pentru relansarea industriei petroliere venezuelene.

”Acordul va oferi noi oportunităţi de creare de valoare pentru ţară şi pentru recuperarea treptată a creanţelor restante”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Eni.

Cele două companii intenţionează să investească aproximativ 1,5 miliarde de dolari pe an în proiect.

Junin 5 produce în prezent aproximativ 12.000 de barili de petrol pe zi, dar producţia ar urma să crească la 400.000 de barili pe zi până în 2030.

Noul acord transformă participaţia existentă a Eni la Junin 5 într-un contract de împărţire a producţiei pe 25 de ani, iar compania italiană va deveni operatorul câmpului.

Barclays consideră că tranzacţia oferă Eni posibilitatea atât de a debloca o producţie viitoare importantă, cât şi de a-şi recupera creanţele existente.

CEO-ul Eni, Claudio Descalzi, a declarat după ceremonia de semnare de la Caracas, la care au participat preşedintele Delcy Rodríguez şi secretarul american al Energiei, Chris Wright, că lucrările vor începe imediat.

”Vom începe forarea primului puţ mâine”, a spus Descalzi miercuri.

Venezuela mai datorează 400 de milioane de dolari proiectului Perla

Pe lângă datoria directă de 2,3 miliarde de dolari către Eni, Venezuela datorează 400 de milioane de dolari societăţii mixte care operează proiectul offshore de gaze Perla, deţinut în proporţii egale de Eni şi grupul spaniol Repsol.

Eni a continuat să opereze proiectul Perla chiar şi după ce sancţiunile americane au blocat plăţile Venezuelei şi au contribuit la acumularea datoriilor PDVSA. Gazele produse au fost utilizate aproape integral pe piaţa internă.

Un nou acord încheiat în martie a deschis însă perspectiva exporturilor de gaze venezuelene, îmbunătăţind perspectivele proiectului şi ale Eni.

”Proiectele care riscau să devină active blocate pot acum să contribuie la grup şi să susţină creşterea producţiei”, a declarat Davide Tabarelli, directorul firmei de consultanţă Nomisma Energia.

Eni deţine şi o participaţie la câmpul petrolier offshore Corocoro, unde producţia a fost oprită în 2019 din cauza sancţiunilor americane împotriva PDVSA. Până în prezent nu au fost anunţate schimbări pentru acest proiect.

Producţia Eni în Venezuela ar putea creşte de peste 15 ori

Eni produce în prezent aproximativ 64.000 de barili echivalent petrol pe zi în Venezuela, dar producţia ar putea ajunge în cele din urmă la un milion de barili echivalent petrol pe zi, potrivit unor surse din industrie.

Aceasta ar însemna o creştere de peste 15 ori faţă de nivelul actual.

Perspectivele Eni sunt influenţate şi de intenţia Washingtonului de a aborda problema datoriei uriaşe acumulate de Venezuela.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat recent că China nu va avea drepturi asupra veniturilor provenite din câmpurile petroliere venezuelene care vor fi controlate parţial de Washington.

O asemenea schimbare ar putea elimina unul dintre principalele mecanisme prin care Caracasul şi-a rambursat în trecut împrumuturile către China, în timp ce Eni încearcă să transforme relansarea sectorului petrolier venezuelean într-o oportunitate de recuperare a propriilor creanţe.