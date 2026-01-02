Washingtonul acordă licență temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia

SUA au acordat o licență temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii rusești și vizată de sancțiuni americane, ceea ce îi va permite să-și reia producția până în 23 ianuarie, a anunțat miercuri ministrul sârb al energiei Dubravka Djedovic Handanovic, potrivit AFP.

‘Societatea NIS a obținut o licență de la Biroul de control al activelor străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei americane, care îi va permite să-și continue activitățile până în 23 ianuarie. Aceasta înseamnă că rafinăria de la Pancevo va putea, după 36 de zile, să-și reia funcționarea’, a afirmat ministrul sârb pe Instagram.

După nouă luni de amânări succesive, Washingtonul a impus la 9 octombrie sancțiuni asupra NIS, controlat în procent de 56% de societățile ruse – Gazprom Neft și Intelligence. Rafinăria sa de la Pancevo, în apropiere de Belgrad, care aprovizionează 80% din piața sârbă, a fost obligată să-și întrerupă producția la începutul lunii decembrie.