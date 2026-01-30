Washingtonul va găzdui discuții-cheie despre viitorul Coridorului Vertical de gaze

Joshua Volz, trimisul special pentru integrarea energetică globală din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA, a transmis angajamentul administrației SUA față de succesul Coridorului Vertical de gaze. Vorbind în contextul Athens Energy Summit 2026, Volz a anunțat în același timp o reuniune ministerială a tuturor țărilor implicate la Washington, la sfârșitul lunii februarie, scrie publicația elenă Oikonomikos Tachydromos preluată de Rador. Proiectul Coridorului Vertical a fost lansat și susținut încă din 2016 de Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz. Astăzi se vorbește despre acest proiect, care se bucură de sprijinul total al administrației americane, ca despre un proiect de maximă prioritate pentru Europa, iar „succesul Coridorului Vertical ar putea fi mai important decât NATO, după cum estimează persoane din administrația Trump”.

„Coridorul Vertical funcționează în prezent cu picătura – obiectivul nostru este să trecem la fluxuri și, în cele din urmă, la o inundare cu gaze naturale”, a spus Joshua Volz, subliniind că, pe lângă voința politică, o condiție necesară pentru succesul proiectului este și realismul comercial.

Criza energetică din Europa a evidențiat dimensiunea geopolitică a energiei în cel mai clar mod, a mai spus Volz. „Moscova și-a folosit puterea din domeniul energiei pentru a exercita presiune politică asupra partenerilor săi”, dar Statele Unite sunt în Europa „pentru a oferi alternative și opțiuni”, a subliniat oficialul american. În ciuda divergențelor pe anumite chestiuni dintre aliați, „urmărirea comună a securității, stabilității și abundenței energetice este ceva ce împărtășim de ambele părți ale Atlanticului”, a mai spus Volz.

Referindu-se la direcția strategică a Uniunii Europene, oficialul american a remarcat că există „un angajament clar din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a elimina complet gazele naturale și petrolul rusesc”, iar Statele Unite încearcă „să ajute aliații europeni să atingă acest obiectiv”.

El a făcut referire în mod special la Coridorul Vertical, dar și la nivelul angajamentului politic, pe care l-a descris ca fiind fără precedent. „Angajamentul politic pe care îl vedem astăzi este fără precedent. Mulțumiri speciale ministrului (grec n.trad.) al Energiei – ștacheta a fost plasată foarte sus”, a spus el, subliniind că „Grecia se află în centrul atât al infrastructurii, cât și al voinței politice pentru un coridor extrem de important”.

După cum a spus el, „Coridorul Vertical poate fi implementat doar dacă relațiile bilaterale sunt puternice”, subliniind, însă, că este necesar și „realismul comercial”. „Suntem aici pe termen lung”, a mai precizat Joshua Volz.

În acest context, trimisul american a anunțat că „o reuniune ministerială va avea loc la Washington la sfârșitul lunii februarie pentru a discuta provocările”, iar consultările vor fi „continue și intensive până la sfârșitul anului”, cu scopul de a promova proiectul.

Rolul Coridorului Vertical ca proiect de importanță strategică pentru Grecia, Europa și Statele Unite a fost subliniat și de ministrul Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, care a vorbit în cadrul aceluiași eveniment.

Papastavrou a descris Coridorul Vertical drept „un demers complex, solicitant, fără precedent istoric, cu importanță strategică pentru stabilitatea în regiune”. „Nu a mai existat niciun produs comun care să pornească din Grecia și să ajungă în Ucraina”, a subliniat ministrul grec, menționând că în proiect sunt implicate cinci autorități de reglementare, iar „produsul trebuie făcut atractiv” – ceea ce înseamnă că este esențială cooperarea.

Ministrul grec a mai admis că „este un proiect solicitant și este nevoie de perseverență”, într-un context în care „reglementarea independenței complete față de gazele naturale rusești este acum oficială în UE”. După cum a declarat el, „succesul Coridorului Vertical ar putea fi mai important decât NATO, după cum estimează persoane din administrația Trump”, asigurând că „pentru Europa și SUA, succesul Coridorului Vertical este o prioritate maximă”.

“Coridorul Vertical este un obiectiv de investiții ultra-strategic pentru regiunea noastră, care va contribui la diversificarea surselor de gaze naturale și va crește securitatea aprovizionării cu gaze către țările din Europa Centrală și de Est și din Balcani. Coridorul Vertical este inițiativa mea pentru transportul gazelor naturale de la sud la nord, aducând gaze din zona Mării Caspice, Azerbaidjan și gaze naturale lichefiate (GNL) de la terminalele din Grecia și Turcia, inclusiv GNL american și din alte părți ale globului”, spune Ion Sterian, directorul general Transgaz.

Ce este Coridorul Vertical

Coridorul Vertical face parte din Coridorul Sud-Nord din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (I3M) și are ca scop diversificarea surselor de gaze naturale, precum și creșterea securității aprovizionării cu gaze pentru țările din Europa Centrală, de Est și Balcani. Această inițiativă a fost lansată și susținută încă din 2016 de Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Proiectul implică colaborarea țărilor din centrul și sud-estul Uniunii Europene, inclusiv Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia, alături de Republica Moldova și Ucraina, pentru a dezvolta o alternativă nouă de furnizare a gazelor în regiune, consolidând astfel securitatea energetică. Coridorul Vertical de gaze reprezintă un sistem extins de conducte, format din infrastructura actuală și viitoare, care include conducte, terminale de gaz natural lichefiat (LNG) și facilități de stocare. Activarea sa completă, prin modernizarea corespunzătoare a rețelelor din țările menționate mai sus, va permite transportul gazelor dinspre sud spre nord și viceversa, prin intermediul sistemelor europene de transport de gaze naturale și GNL, valorificând capacitățile sporite ale terminalelor de gaze lichefiate noi și în curs de dezvoltare din zonă. Acest potențial poate fi extins și mai mult prin utilizarea infrastructurilor pentru gazele regenerabile și hidrogen. Proiectul inițiat de compania Transgaz, prin directorul general Ion Sterian, este susținut și de administrația americană, care vede în el o oportunitate pentru reducerea volatilității prețurilor la gaze și eliberarea de gazul rusesc.