2025, primul an pe profit pentru Boeing de după 2018

Grupul aerospațial american Boeing a raportat marți primul său profit net anual de după 2018, un rezultat pozitiv de 1,89 miliarde de dolari înregistrat în 2025, în principal datorită unui câștig de aproape 10 miliarde de dolari rezultat din vânzarea Digital Aviation Solutions, informează AFP.

În 2024, grupul american a pierdut 11,87 miliarde de dolari, ceea ce duce pierderile totale înregistrate după 2019 la 35,74 miliarde de dolari.

Boeing a trecut printr-o perioadă dificilă după cele două accidente în care a fost implicat un avion 737 MAX 8, în octombrie 2018 și martie 2019, care s-au soldat cu 346 de decese, precum și după o grevă de peste 50 de zile la două fabrici importante în toamna anului 2024.

Rezultatele trimestriale și anuale publicate marți ‘demonstrează că suntem pe drumul cel bun pentru a restabili încrederea și a livra Boeing-ul pe care toată lumea îl așteaptă’, a comentat directorul producătorului de avioane, Kelly Ortberg. ‘Pe măsură ce continuăm să revenim pe drumul cel bun, trebuie să rămânem concentrați pe livrarea la timp a unor produse și servicii sigure și de înaltă calitate către clienții noștri’, a continuat Ortberg.

În trimestrul al patrulea al anului trecut, veniturile Boeing au ajuns la 23,95 miliarde de dolari (în creștere cu 57% în ritm anual), iar profitul net a ajuns la 8,13 miliarde de dolari, comparativ cu o pierdere de 3,92 miliarde de dolari cu un an mai devreme.

Pentru întregul an 2025, veniturile Boeing au ajuns la 89,46 miliarde de dolari (+34%). De asemenea, în 2025 Boeing a livrat 600 de aeronave, o cifră record după 2018, când a livrat 806 aeronave clienților săi.

Anul 2025 a fost, de asemenea, foarte reușit în rândul clienților Boeing, cu 1.175 de comenzi brute sau 1.173 de comenzi nete după anulări, conversii și ajustări contabile. Producătorul american și-a devansat concurentul său european Airbus pentru prima dată după 2018.

La sfârșitul lunii decembrie, portofoliul de comenzi al Boeing Commercial Airplanes (BCA) conținea 6.130 de aeronave, reprezentând o valoare record de 567 de miliarde de dolari. Incluzând portofoliul de comenzi al diviziei sale BDS (Apărare și Spațiu) acesta urcă la un total de 682 de miliarde de dolari.