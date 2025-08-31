30% dintre românii care au o proprietate o dețin și pe a doua. Suntem peste media europeană, dar o țară vecină e surpriza clasamentului

Într-o țară europeană, aproape jumătate dintre proprietarii de locuințe au și o a doua proprietate. La nivelul Uniunii, însă, atractivitatea este mai degrabă una de timp liber decât de investiție, scrie Antena 3 CNN, care citează Euronews.

Mulți oameni visează să dețină locuința în care trăiesc, iar pentru mulți europeni acest vis a devenit realitate: 69% dintre ei sunt proprietari.

Un sfert dintre aceștia dețin chiar și o locuință secundară, conform celui mai recent European Housing Trend Report, publicat de compania internațională de imobiliare Re/Max.

Bulgaria, pe primul loc

Bulgaria este țara europeană cu cea mai mare proporție de proprietari care dețin și o a doua locuință. Aproape jumătate (46%) dintre respondenți au declarat că au o casă secundară – procent semnificativ peste media europeană de 25%.

În general, proprietatea imobiliară este răspândită în Bulgaria: 80% dintre respondenți au cel puțin o locuință, comparativ cu media europeană de 63%.

„Acest nivel ridicat de deținere a proprietăților este însoțit și de o mulțumire generală față de condițiile de trai, 82% dintre bulgari declarându-se fericiți cu situația lor locativă actuală”, se arată în raport. La nivel european, procentul este de 76%.

Pe locul al doilea se află Grecia (39%), urmată de Croația (37%). România se află peste media europeană, cu un procent de 30% dintre proprietari care dețin o a doua locuință.

Olanda și Irlanda, la polul opus

La celălalt capăt al clasamentului se află Olanda, unde mai puțin de unul din zece proprietari (8%) deține o a doua casă, deși doar 57% dintre respondenți consideră că prețurile sunt prea mari – unul dintre cele mai scăzute procente din Europa.

„Olandezii arată o disponibilitate mai mare de a se muta internațional, 29% exprimând dorința de a se muta în străinătate pentru o viață mai accesibilă, comparativ cu media europeană de 24%”, notează studiul.

În Irlanda, doar 11% dintre respondenți au o a doua locuință. Raportul subliniază că acest lucru se datorează constrângerilor financiare, 71% dintre irlandezi considerând proprietățile prea scumpe.

„În Irlanda, situația locativă generală pare dificilă, cu 18% dintre respondenți nemulțumiți de condițiile actuale de trai – cel mai mare procent din Europa”, arată raportul.

„Principalul factor al acestei nemulțumiri este accesibilitatea, aproape jumătate (48%) dintre cei nemulțumiți indicând-o drept principala problemă”, adaugă documentul.