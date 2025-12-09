Acordul UE privind rezerva de solidaritate: Magnus Brunner avertizează Ungaria, dar fără prea multă convingere

Comisia Europeană, ca gardian al tratatelor, va trebui să facă tot posibilul pentru ca statele membre să respecte regulile, a declarat luni seară, la Bruxelles, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că nu va respecta acordul la care s-a ajuns la Consiliul Justiție și Afaceri (JAI) privind rezerva de solidaritate pentru 2026.

Orban a postat pe o rețea de socializare că nu va respecta acordul încheiat de statele membre UE de a asigura transferuri, asistență financiară sau de alt tip pentru acele țări care se confruntă cu cea mai mare presiune migratorie.

”Prin luarea deciziei de astăzi, Bruxellesul ar obliga Ungaria să plătească și mai mult sau să primească migranți. Acest lucru este inacceptabil”, a postat Orban pe Facebook, adăugând că țara sa ”cheltuiește deja suficient pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii”, potrivit EFE.

La conferința de presă de după încheierea Consiliului JAI, Brunner s-a declarat ”într-un fel trist” că Ungaria nu susține inițiativa. El a evitat totuși să menționeze ce măsuri ar putea lua executivul UE pentru a forța statul membru să aplice decizia, când i s-a atras atenția de către jurnaliști că procedurile de infracțiune durează în general ani de zile, iar Ungaria nu a aplicat nici decizii ale Curții de Justiție a UE.

”Am fost fericit să văd astăzi că Ungaria a fost de acord cu 50% din lucrurile pe care le-am adoptat, asta e partea pozitivă. Pactul este obligatoriu, UE a convenit asupra lui. Toată lumea beneficiază din această reformă de amploare. Solidaritatea este flexibilă, este obligatorie. Bineînțeles, statele membre pot alege cum contribuie, dar pe de altă parte regulile sunt reguli. Comisia, ca gardian al tratatelor, va trebui să facă tot posibilul ca statele membre să respecte regulile. Este un lucru normal”, a afirmat Brunner.

Rasmus Stoklund, ministrul danez pentru imigrație și integrare, reprezentatul președinției semestriale a Consiliului UE, a atras atenția că deciziile luate luni ”nu pot fi evaluate separat, trebuie privite împreună, se echilibrează una pe alta”.

”Când am adoptat conceptul de solidaritate am făcut în același timp acești pași decisivi pentru returnarea în țările sigure de origine și așa mai departe. Toate deciziile luate azi le vor permite țărilor UE să controleze cine are acces în țările lor, iar asta este cealaltă parte a monedei”, a afirmat Stoklund, care a participat luni la ultimul Consiliu JAI din timpul președinției daneze.

Statele UE s-au înțeles luni ca rezerva de solidaritate pentru 2026 să fie de 21.000 de transferuri sau relocări de migranți, iar contribuțiile financiare să fie de 420 de milioane de euro, se menționează într-un comunicat al Consiliului.