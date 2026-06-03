OCDE: România trebuie să continue consolidarea finanțelor publice și reformele structurale

România are nevoie de o consolidare fiscală susținută după 2026 pentru a stabiliza datoria publică și a reduce dezechilibrele externe, arată cele mai recente previziuni ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE), publicate miercuri.

În acest document, în care OCDE prognozează că economia României se va contracta cu 0,1% în 2026, organizația subliniază că eficientizarea cheltuielilor publice, o colectare mai solidă a impozitelor și o bază impozabilă mai largă ar contribui la îmbunătățirea poziției fiscale a României. De asemenea, o participare mai mare la forța de muncă în rândul tinerilor și femeilor ar sprijini sustenabilitatea fiscală și creșterea economică a României, însă asta ar necesita îmbunătățiri în educație, îngrijirea copiilor, politici de ocupare a forței de muncă incluzive și sistemul de sănătate. Totodată, OCDE subliniază că noi câștiguri de productivitate depind de o inovare mai puternică, adoptarea tehnologiilor digitale, educație și un sector de afaceri mai dinamic.

La nivel macroeconomic, organizația prognozează că economia României va crește cu 2,5% în 2027, aproape de creșterea potențială. Investițiile vor fi principalul motor al avansului PIB, susținute de o absorbție mai rapidă a fondurilor UE și, din 2027, de o redresare graduală a investițiilor private, pe măsură ce perspectivele globale se îmbunătățesc și condițiile de finanțare se relaxează. Exporturile se vor redresa treptat odată cu îmbunătățirea cererii externe, în timp ce creșterea moderată a importurilor va contribui la reducerea unui deficit de cont curent încă mare. Se preconizează că șomajul va rămâne în jurul valorii de 6% pe termen scurt, înainte de a se reduce în 2027. Printre riscurile la adresa acestor perspective se numără întârzieri în absorbția fondurilor europene, care ar putea afecta investițiile și creșterea economică, precum și o consolidare fiscală insuficientă și o creștere excesivă a salariilor, care ar putea susține inflația prin efecte de runda a doua și ar putea accentua dezechilibrele externe, precizează OCDE.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic. România este în plin proces de aderare la OCDE.