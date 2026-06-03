Comisia Europeană consideră că România a luat măsuri eficiente pentru corectarea deficitului excesiv

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, pachetul de primăvară al semestrului european 2026 în care se precizează că Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Polonia, România și Slovacia au luat măsuri eficiente în vederea corectării deficitului excesiv și, prin urmare, nu este necesar să se ia măsuri suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv la această etapă, informează Executivul comunitar.

Pentru statele membre care beneficiază de o perioadă de ajustare bugetară de șapte ani în loc de patru ani în contextul planurilor lor pe termen mediu (Belgia, Germania, Spania, Franța, Italia, Austria, România și Finlanda), Comisia a evaluat, de asemenea, punerea în aplicare a etapelor-cheie ale angajamentelor în materie de reformă și de investiții care stau la baza prelungirii, ținând seama de informațiile furnizate în rapoartele anuale privind progresele înregistrate. În general, Comisia consideră că toate statele membre în cauză și-au respectat angajamentele în mod satisfăcător.

Executivul comunitar a anunțat că, în viitor, statele membre care iau măsuri pentru a consolida securitatea energetică a Europei și pentru a accelera tranziția de la combustibilii fosili ar putea solicita o flexibilitate bugetară limitată în temeiul actualei clauze derogatorii naționale pentru cheltuielile din domeniul apărării. La cererea statului membru, domeniul de aplicare al clauzei poate fi extins pentru a include măsuri, întreprinse începând din februarie 2026, care reduc dependența de combustibilii fosili importați și, prin urmare, sporesc securitatea și reziliența Europei. În cadrul plafonului existent (1,5% din PIB) pentru cheltuielile suplimentare pentru apărare în temeiul clauzei derogatorii naționale, un plafon anual specific pentru perioada 2026-2028 (0,3% din PIB) și un plafon cumulat (0,6% din PIB) pentru aceeași perioadă se vor aplica în mod specific măsurilor de reziliență energetică. Este important de remarcat faptul că această abordare asigură faptul că toate garanțiile privind sustenabilitatea finanțelor publice rămân pe deplin în vigoare, a subliniat Comisia.

De asemenea, Executivul uropean a evaluat existența unor dezechilibre macroeconomice pentru cele șapte state membre selectate pentru bilanțuri aprofundate în Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2026. Potrivit Bruxelles-ului, în ultimul an, vulnerabilitățile au evoluat în mod diferit de la un stat membru la altul și s-au redus în mai multe cazuri, în timp ce incertitudinea a crescut recent. Se estimează că Grecia, Țările de Jos și Suedia nu se mai confruntă cu dezechilibre, întrucât vulnerabilitățile lor macroeconomice au scăzut de-a lungul anilor. Italia, Ungaria și Slovacia continuă să se confrunte cu dezechilibre, întrucât vulnerabilitățile lor rămân semnificative în timp ce România continuă să se confrunte cu dezechilibre excesive, întrucât vulnerabilitățile sale rămân grave.

Pentru a consolida competitivitatea UE, pachetul de primăvară invită statele membre să ia măsuri de politică în următoarele domenii: asigurarea sustenabilității finanțelor publice și menținerea stabilității macroeconomice; eliminarea decalajului în materie de inovare și stimularea investițiilor în C&D; reducerea barierelor de pe piața unică, reducerea suprareglementării, consolidarea statului de drept și asigurarea unui cadru instituțional eficace; simplificarea cadrelor de reglementare și reducerea sarcinilor administrative; accelerarea tranziției către o energie curată la prețuri accesibile; promovarea economiilor în sistemele de pensii suplimentare și îmbunătățirea accesului la finanțarea inovării; furnizarea de servicii publice simple și digitale și promovarea transformării digitale; promovarea locurilor de muncă de calitate, îmbunătățirea echității piețelor forței de muncă și realizarea de investiții în capitalul uman, corelând educația, formarea și competențele cu nevoile pieței forței de muncă; combaterea sărăciei, îmbunătățirea protecției sociale și stimularea accesului la asistență medicală și la îngrijire pe termen lung, precum și a accesibilității acestora din punct de vedere financiar.

‘Competitivitatea și sustenabilitatea finanțelor publice merg mână în mână. Ambele sunt esențiale pentru prosperitatea, reziliența și suveranitatea pe termen lung a Europei. Recomandările de astăzi stabilesc o cale clară către aceste obiective. Calea de urmat va necesita un scop comun, determinare, adaptabilitate și efort susținut din partea noastră a tuturor. Comisia se angajează pe deplin să sprijine statele membre în fiecare etapă a procesului’, a declarat comisarul pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, citat în comunicat.

Eurogrupul și Consiliul Uniunii Europene vor discuta acum documentele prezentate în pachetul de primăvară al semestrului european 2026, în vederea aprobării orientărilor oferite.