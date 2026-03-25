Siri va avea propria aplicaţie

Apple ar urma să lanseze anul acesta o aplicaţie dedicată asistentului Siri, care va folosi inteligenţa artificială pentru a se face util la nivelul sistemului de operare şi al aplicaţiilor instalate, conform Bloomberg.

Noul Siri, cu propria aplicaţie, va folosi datele personale ale utilizatorilor din aplicaţii precum Messages, Notes şi Mail, pentru a îndeplini comenzi personalizate.

Printre altele, noul Siri va putea fi folosit pentru a realiza sarcini în cadrul aplicaţiilor, pentru a accesa conţinut nou şi pentru a realiza căutări online.

Aplicaţia va avea o interfaţă similară aplicaţiilor de chat, în care utilizatorul va putea comunica cu AI-ul în scris şi prin comenzi vocale.

Apple testează în prezent mai multe abordări. Una dintre acestea pune o mini aplicaţie Siri în Dynamic Island, interfaţa din jurul bretonului de la iPhone şi Mac. De aici utilizatorul poate apela Siri rapid, pentru a-l întreba ceva sau a realiza o căutare web.

De asemenea, Siri va lua locul actualului sistem de căutare locală de pe dispozitivele companiei, numit Spotlight. Asta va permite utilizatorilor să caute conţinut local folosind limbajul natural.

Apple testează şi alte funcţii bazate pe AI, precum „Ask Siri” şi „Write With Siri”. Prima va permite utilizatorilor să ceară ajutorul Siri în legătură cu conţinutul aplicaţiei active, iar a doua va putea fi folosită pentru generarea şi editarea textelor.

Noul Siri, cu propria aplicaţiei şi noile funcţionalităţi pe care le va oferi, urmează să fie anunţat în iunie la WWDC şi să fie disponibile pe iPhone, iPad şi MacBook.