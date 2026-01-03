Acţiunile Berkshire Hathaway au scăzut uşor vineri, odată cu retragerea lui Warren Buffett

Acţiunile Berkshire Hathaway au înregistrat o scădere uşoară vineri, pe măsură ce investitorii au evaluat încheierea oficială a mandatului de aproape şase decenii al lui Warren Buffett în funcţia de director general şi debutul unei noi etape sub conducerea succesorului său, Greg Abel, relatează CNBC.

Titlurile de clasă A ale conglomeratului din Omaha au coborât vineri cu până la 1,8%, în prima zi de mandat a lui Abel ca CEO. Schimbarea marchează finalul uneia dintre cele mai longevive şi influente perioade de conducere din istoria corporativă americană.

Berkshire Hathaway a încheiat anul 2025 cu un avans de 10,9% al acţiunilor, sub performanţa indicelui S&P 500, care a crescut cu 16,4%, dar a bifat al zecelea an consecutiv de randamente pozitive. Buffett, în vârstă de 95 de ani, rămâne preşedinte al consiliului de administraţie şi a transmis investitorilor că viitorul companiei este solid dincolo de propria sa implicare directă.

”Are, cred, şanse mai mari să existe şi peste 100 de ani comparativ cu oricare altă companie la care mă pot gândi”, a declarat Buffett într-un interviu acordat CNBC.

Greg Abel preia conducerea într-un moment în care Berkshire dispune de o rezervă record de numerar, de 381,6 miliarde de dolari la finalul lunii septembrie, după o perioadă îndelungată de vânzări nete de acţiuni. Buffett a precizat că Abel va avea autoritatea finală în deciziile de alocare a capitalului.

”Greg va fi cel care decide. Nu-mi pot imagina cu cât mai mult poate realiza într-o săptămână decât aş putea eu într-o lună. Aş prefera ca Greg să-mi gestioneze banii decât oricare dintre cei mai buni consilieri de investiţii sau directori executivi din Statele Unite”, a spus Buffett.

După anunţul retragerii sale din luna mai, acţiunile Berkshire au avut o evoluţie mai slabă decât piaţa per ansamblu, pe fondul întrebărilor legate de capacitatea lui Abel de a gestiona vastul portofoliu de afaceri operaţionale şi investiţii al grupului, menţinând totodată o evaluare premium.

Warren Buffett părăseşte funcţia de CEO cu un palmares fără egal. După ce a preluat controlul Berkshire în anii 1960, a transformat un producător textil aflat în dificultate într-un gigant al investiţiilor. Între 1964 şi 2024, Berkshire a obţinut un randament anual compus de 19,9%, aproape dublu faţă de cel al indicelui S&P 500, de 10,4%, ceea ce a însemnat un câştig total de peste 5,5 milioane la sută pentru acţionari.