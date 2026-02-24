Acţiunile Novo Nordisk s-au prăbuşit cu 16% după ce noul său medicament pentru slăbit a eşuat într-un studiu clinic comparativ cu tratamentul Eli Lilly

Acţiunile Novo Nordisk s-au prăbuşit luni cu până la 16%, după ce compania a anunţat că noul său medicament experimental pentru slăbit nu a reuşit să îndeplinească obiectivul principal al studiului clinic, şi anume demonstrarea faptului că nu este inferior tratamentului rival dezvoltat de Eli Lilly, transmite CNBC.

Medicamentul experimental, CagriSema, nu a atins criteriul de ”non-inferioritate” privind pierderea în greutate în comparaţie cu tirzepatide, ingredientul activ din tratamentele Lilly Mounjaro şi Zepbound, după 84 de săptămâni de studiu, a precizat Novo într-un comunicat.

În urma anunţului, acţiunile companiei listate la Copenhaga au coborât la 251 coroane daneze, cel mai scăzut nivel din iunie 2021.

În contrast, acţiunile Eli Lilly au urcat cu 4,3% luni dimineaţă, compania anunţând şi lansarea unei noi versiuni a Zepbound, un injector care conţine o lună întreagă de doze într-un singur dispozitiv.

Rezultatele studiului arată că pacienţii care au primit 2,4 mg de CagriSema au înregistrat o scădere în greutate de 23% după 84 de săptămâni, comparativ cu 25,5% la o doză de 15 mg de tirzepatide.

Studiul a fost de tip ”open-label”, ceea ce înseamnă că participanţii ştiau ce tratament primesc, un design care poate introduce un avantaj pentru medicamentul deja cunoscut pe piaţă, a explicat Martin Holst Lange, directorul ştiinţific al Novo.

Novo a depus deja dosarul pentru aprobarea CagriSema la FDA, cu o decizie aşteptată până la finalul lui 2026. Compania are aşteptări mari de la noul tratament, o combinaţie între semaglutid şi cagrilintidă, hormoni care reduc apetitul.

Directorul general Mike Doustdar a declarat că, în ciuda rezultatului dezamăgitor, CagriSema rămâne ”cel mai eficient tratament pentru pierdere în greutate disponibil în acest moment”.

Analiştii sunt însă mai rezervaţi. Eşecul de a demonstra non-inferioritatea faţă de Zepbound pune sub semnul întrebării poziţionarea comercială a medicamentului, spune analistul Jefferies Michael Leuchten, care estimează că produsul ar putea genera între 15% şi 25% din veniturile Novo până în 2030.

Potrivit acestuia, situaţia ”subliniază nevoia urgentă de achiziţii”, iar Novo ar putea investi până la 35 miliarde de dolari în M&A anul acesta.

Rezultatul studiului de luni reprezintă un nou obstacol pentru Novo, după ce acţiunile companiei s-au depreciat cu aproape 50% în 2025.

În acest context, Novo a avertizat la începutul lunii că vânzările şi profitul ar putea scădea între 5% şi 13% în 2026, pe fondul competiţiei acerbe, preţurilor mai mici în SUA şi expirării unor exclusivităţi pentru Wegovy şi Ozempic.

Între timp, Eli Lilly anticipează o creştere a vânzărilor de aproximativ 25% în 2026.

Novo a început anul cu lansarea primei pastile GLP-1 pentru slăbit în SUA, versiunea orală a Wegovy, dar compania admite că rezultatul nu compensează presiunile din celelalte divizii.

Lilly pregăteşte propria pastilă pentru slăbit pentru trimestrul al doilea din 2026.

Pe lângă rivalitatea cu Lilly, Novo se confruntă şi cu pierderi de vânzări generate de farmaciile de compunere care comercializează versiuni neautorizate şi mai ieftine de semaglutid, practică pe care compania o consideră ”periculoasă şi ilegală”.

La începutul lunii, FDA a anunţat măsuri legale împotriva firmei Hims & Hers, care oferea o pastilă de tip Wegovy la un preţ semnificativ mai mic. După presiuni, compania a retras imediat produsul.