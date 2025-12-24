Acţiunile Novo Nordisk au urcat puternic marţi, pe speranţele că aprobarea pilulei Wegovy va aduce o reabilitare a companiei în faţa investitorilor

Acţiunile Novo Nordisk au înregistrat o creştere semnificativă marţi, după ce compania daneză a devenit primul producător farmaceutic care obţine aprobarea FDA pentru o pastilă GLP-1 destinată pierderii în greutate. Momentul este privit de analişti ca o posibilă reabilitare a companiei în faţa investitorilor, după cel mai slab an din istoria sa, transmite CNBC.

Aprobarea acordată de Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA oferă Novo Nordisk un avantaj competitiv important în faţa rivalului american Eli Lilly, care a depus la rândul său dosarul pentru aprobarea medicamentului oral orforglipron.

Mike Doustdar, CEO-ul Novo, a declarat că ”prima terapie orală GLP-1 pentru persoanele cu exces de greutate sau obezitate oferă o opţiune comodă, care îi poate ajuta pe pacienţi să înceapă sau să îşi continue drumul către pierderea în greutate”.

Acţiunile Novo au închis şedinţa de marţi în creştere cu 9,2%.

Compania intenţionează să lanseze pilula Wegovy în Statele Unite, cea mai mare piaţă a sa, la începutul lunii ianuarie 2026. Cererea de autorizare a fost depusă şi la Agenţia Europeană a Medicamentului, precum şi la alţi reglementatori internaţionali.

Doza iniţială de 1,5 mg va fi disponibilă în farmacii şi prin platforme de telemedicină la preţul de 149 de dolari pe lună. Pacienţii care plătesc integral pot accesa acelaşi tarif prin site-ul TrumpRx, în urma unui acord încheiat luna trecută cu administraţia Trump.

Aprobarea vine după un an dificil pentru Novo Nordisk, marcat de reduceri succesive de estimări financiare, concedieri ample şi schimbări în conducere.

”Pentru investitori, această lansare poate marca o reabilitare a companiei”, a declarat pentru CNBC analistul Henrik Hallengreen Laustsen de la Jyske Bank.

Analiştii văd pilula Wegovy drept un motor de creştere strategic şi un element decisiv în competiţia cu Eli Lilly, care ar putea primi aprobarea pentru propria terapie orală în martie–aprilie 2026. În plus, autorizarea Wegovy acoperă şi reducerea riscului de evenimente cardiovasculare majore.

Datele clinice prezentate de Novo sunt puternice. În studii, pacienţii trataţi cu pilula Wegovy au pierdut în medie 16,6% din greutate într-un an, faţă de 12,4% în cazul medicamentului oral al Eli Lilly. Totuşi, administrarea pe stomacul gol ar putea afecta complianţa, ceea ce ar facilita prescrierea orforglipronului, care nu are această restricţie.

Pe termen lung, analiştii avertizează că un avantaj timpuriu nu garantează dominaţia pieţei. Deşi Ozempic a fost lansat cu patru ani înaintea rivalului Mounjaro, Eli Lilly a depăşit recent Novo la numărul de reţete în SUA, pe fondul problemelor de producţie ale companiei daneze.

Acţiunile Novo au scăzut cu aproximativ 50% în 2025, cea mai abruptă depreciere anuală din istoria companiei, în contextul temerilor legate de competitivitatea portofoliului său în raport cu Eli Lilly, Pfizer, AstraZeneca şi Roche.