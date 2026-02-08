Acțiunile Stellantis în cădere liberă după ce compania a anunțat că va trece în bilanț cheltuieli colosale

Acțiunile producătorului auto franco-italo-american Stellantis au suferit vineri cea mai gravă cădere la bursă de la listarea companiei în 2021, după ce grupul a anunțat că va trece în bilanțul său cheltuieli excepționale pentru anul fiscal 2025, informează AFP.

La Bursa de Valori din Paris, cotația acțiunilor Stellantis afișa o scădere cu 23% în jurul orei 10:40, ajungând la 6,28 euro pe acțiune, cu aproape 80% sub vârful atins în martie 2024.

Producătorul auto a anunțat anterior că va înregistra cheltuieli excepționale de 22 de miliarde de euro în rezultatele sale din 2025, explicând că a supraestimat, în special, vânzările de vehicule electrice.

‘Acesta este costul unei resetări profunde, dar necesare, a afacerilor noastre pentru a readuce clienții în centrul a tot ceea ce facem și pentru a susține creșterea profitabilă’, a explicat Stellantis, care în 2024 a înregistrat o scădere de 70% a profitului net, până la 5,5 miliarde de euro.

De la începutul anului, acțiunile Stellantis au pierdut aproape 34%.

Analiștii de la banca Oddo BhF au comentat vineri că ‘deși o resetare era așteptată pe scară largă, (…) amploarea anunțurilor de astăzi depășește cu mult chiar și cele mai conservatoare estimări’. ‘Noi ne așteptam la cheltuieli suplimentare de șapte miliarde de euro’, au adăugat ei.

Căderea titlurilor Stellantis a tras în jos întregul sectorul auto european. Acțiunile Volvo au scăzut cu 3,92% la bursa de la Stockholm, titlurile Renault au pierdut 3,85% la Paris și Volkswagen a pierdut 2,23% la Frankfurt.

Aceste cheltuieli masive vor împinge automat grupul Stellantis pe pierderi, în condițiile în care este vorba de o sumă echivalentă cu profiturile nete combinate pentru 2023 (18,6 miliarde de euro) și 2024 (5,5 miliarde de euro).

Grupul a precizat că 14 miliarde de euro din aceste cheltuieli se referă în special la revizuirea liniei sale de produse din Statele Unite.

Stellantis urmează exemplul constructorilor auto americani General Motors și Ford, care au anunțat în ultimele săptămâni cheltuieli excepționale legate de revizuirea obiectivelor lor în domeniul vehiculelor electrice: 19 miliarde de euro pe parcursul a trei ani pentru Ford și 7 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2025 pentru General Motors.

Piața vehiculelor electrice din Statele Unite este penalizată de deciziile administrației Trump, care a redus standardele de emisii și a eliminat stimulentele federale la achiziția unui automobil electric.