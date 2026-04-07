Adrian Negrescu: Am intrat în ‘săptămâna patimilor financiare’; masa de Paște va fi mai austeră

Românii au intrat în ‘săptămâna patimilor financiare’, în care caută cele mai ieftine produse și promoții pentru masa de Paște, sărbătorile din acest an fiind mai austere, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, a declarat, pentru AGERPRES, consultantul economic Adrian Negrescu.

‘Am intrat în săptămâna patimilor financiare pentru români, din perspectiva sărbătorilor de Paște. Pentru mulți dintre români, următoarele zile reprezintă o adevărată cursă în căutarea celor mai ieftine produse specifice sărbătorilor, a promoțiilor și a celor mai bune oferte pe care marile magazine le listează în această perioadă. Vestea bună este că, în această perioadă, marile magazine au venit cu discount-uri semnificative, nu din tentativa de a-și asigura un câștig mai mare, ci din tentativa de a face vânzări, în volum în principal, având în vedere scăderea puternică a consumului și a comerțului din ultimele două-trei luni. Mulți dintre producătorii de alimente, dar și retailerii, încearcă astfel să-și salveze cifra de afaceri, în condițiile în care nu se poate vorbi de profit, într-o perioadă în care toate costurile operaționale cresc de la o zi la alta’, a menționat Negrescu.

Astfel, pentru majoritatea românilor sărbătorile vor fi definite de un calendar de promoții anunțat de magazine.

În opinia sa, ‘masa de Paște va fi una mai austeră decât în anii trecuți’.

‘Ne așteptăm ca vânzările în volum să scadă și să atingă un minim al ultimilor cinci ani, mai ales la produsele specifice sărbătorilor, ca o consecință a scăderii semnificative a puterii de cumpărare pentru majoritatea românilor. O familie cu doi copii are nevoie, probabil, de aceste sărbători, de cel puțin 1.000-1.200 de lei pentru a-și asigura toate cele necesare, de la carnea de miel și ouă roșii, la băuturi alcoolice, care s-au scumpit foarte mult. Ce să mai vorbim de cadourile pentru copii, care sunt din ce în ce mai scumpe? Altfel spus, e un Paște la suta de grame, un Paște în care vânzările se fac în special la bucată. Vedeți inclusiv aceste oferte cu cozonac la felie, disponibile în tot mai multe magazine’, susține consultantul economic.

Potrivit acestuia, multe dintre produsele tradiționale, precum cozonacul și carnea de miel, vor fi înlocuite cu alternative mai ieftine, cum ar fi carnea de pui și produse de patiserie care să înlocuiască tradiționala pască.

Negrescu avertizează că, după Paște, scumpirea carburanților și majorarea cu aproape 60% a prețului gazelor pentru companii, pe fondul liberalizării pieței, ar putea împinge inflația peste 10% în lunile următoare, la un nivel mult peste media europeană.

‘Mi-e teamă că după sărbătorile de Paște ne așteaptă un val semnificativ de scumpiri generate de creșterea prețurilor la benzină și motorină, dar mai ales de scumpirea gazelor, cu aproape 60% pentru companiile din România, în cel mai prost moment cu putință. Liberalizarea pieței de gaze de la 1 aprilie vine și pune un strat puternic de inflație peste o situație și așa extrem de dificilă, în care, probabil, rata creșterii prețurilor din România va depăși 10% în lunile aprilie, mai și poate chiar și iunie, un record la nivel european, cu o rată a inflației de patru ori mai mare decât media europeană’, a adăugat specialistul.

În loc să fie anticipate efectele inflaționiste ale creșterilor de prețuri la energie și gaze, autoritățile au lăsat lucrurile să se desfășoare după un calendar stabilit anterior, care nu a făcut altceva decât să amplifice scumpirile, a adăugat Negrescu.

‘La fel s-a întâmplat și anul trecut, când liberalizarea pieței de energie a adus o creștere istorică a prețurilor la energia electrică, de aproape 80%, generând un val uriaș de inflație, pe care îl resimțim și astăzi. Mi-e teamă că următoarele luni vor aduce un nou val semnificativ de creșteri de prețuri, care vor eroda și mai mult puterea de cumpărare, urmând ca veștile mai bune să apară abia în a doua parte a anului, în special din august și septembrie, când inflația s-ar putea tempera spre 6-7%, dar nu sub acest nivel, având în vedere efectele scumpirilor la motorină și gaze’, a subliniat consultantul economic.

În aceste condiții, este puțin probabil ca Banca Națională să reducă dobânda-cheie în această toamnă, de la nivelul actual de 6,5%, consideră acesta.

Prin urmare, ieftinirea creditelor se va amâna, cel mai probabil, pentru primăvara anului viitor, ‘dacă inflația va coborî spre 4-5% și dacă contextul geopolitic se va stabiliza’.

‘Asistăm la un al doilea val de restructurări în economia românească, după cel declanșat de creșterea taxelor din 2025, când, în principal, marile companii și-au restructurat afacerile și au renunțat la o parte din personal. În 2026 a venit rândul micilor companii, în special al microîntreprinderilor, multe dintre ele ajungând, din păcate, la final de drum’, a adăugat Negrescu.

Acesta a arătat că există un număr record de insolvențe în primele două luni ale anului, în creștere cu aproape 30%.

‘Din păcate, multe dintre micile afaceri tind să se închidă pe fondul scăderii vânzărilor, al accentuării blocajului financiar și al creșterii taxelor. O lovitură puternică pentru microîntreprinderi a fost scăderea pragului de eligibilitate la 100.000 de euro cifră de afaceri, dar și creșterea impozitului pe dividende la 16%, decizii care au forțat mulți investitori să își închidă firmele și să revină la statutul de persoană fizică autorizată’, a mai spus specialistul Adrian Negrescu.