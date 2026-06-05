Adrian Negrescu: România nu este în recesiune, dar se află într-o zonă de stagflație păguboasă

România nu se află în recesiune din punct de vedere tehnic, însă traversează o perioadă de stagflație, caracterizată de inflație ridicată, consum și producție în scădere, a afirmat vineri consultantul economic Adrian Negrescu.

‘Datele anunțate astăzi de INS vin să confirme ceea ce anticipam, că economia s-a descurcat mult mai bine decât estimările catastrofale ale politicienilor. În esență, din punct de vedere tehnic, România nu se află în recesiune. Se întâmplă ceea ce estimam încă din martie, că marea majoritate a companiilor de impact din economie și-a restructurat activitatea și că, având în vedere sezonalitatea, rezultatul din primul trimestru este nesperat de bun. În T1, de obicei, avem cea mai mica activitate economică de peste an. Altfel spus, România se află în prezent într-o zonă de stagflație păguboasă, din care ne va fi greu să ieșim fără măsuri de stimulare calibrate pe această realitate’, a explicat Adrian Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit acestuia, ‘consumul, producția industrială, serviciile – toate sunt pe minus, blocajul financiar este infiorător, dobânzile sunt uriașe, iar inflația este cea mai mare din UE, de aproximativ 11% în luna mai’.

‘Că va fi dl. Tomac, că vom avea un alt premier, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria va trebui să insiste pe măsuri menite să reducă inflația și să relanseze consumul. Aseară (…) am spus că discursul dl. Tomac nu m-a convins că are capacitatea de a reda încrederea investitorilor în România, de a reclădi speranța românilor căzuți într-o zonă de pesimism cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani. Sper ca noul premier va fi capabil să comunice pe înțelesul oamenilor situația în care ne aflăm și ce va face pentru a depăși această perioadă de stagflație. Va fi foarte interesant de văzut cum va arăta programul de guvernare, dacă va fi ceva diferit față de ce am văzut până acum, dacă va ceda presiunilor politicienilor, dacă va fi însoțit de un timeline concret de decizii economice menit să repună economia pe un trend crescător’, a adăugat consultantul economic.

Potrivit datelor provizorii (1) anunțate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier.

INS a revizuit în sus față de estimarea anterioară datele privind economia României în primul trimestru din acest an, de la o scădere a PIB-ului de 1,7% la 1,2% în prezent.