AEI: Motorina s-ar putea scumpi în următoarele zile; unele stații pot rămâne temporar fără stocuri de carburanți

Prețul motorinei ar putea crește în următoarele zile până la 9,4 – 9,6 lei pe litru, iar unele stații de alimentare pot rămâne temporar fără stocuri de carburanți, pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, al diferențelor mari de preț dintre rețele și al alimentărilor preventive, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

‘Vacanța de 1 mai vine la pachet cu creșteri de preț și potențială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilența celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piața petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele șoferilor români. Barilul de țiței Brent stă agățat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate și frică. Intervalul realist pentru următoarele zile – 106 până la 116 dolari – spune totul. Piața nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă’, susține specialistul, într-o analiză intitulată ‘Motorina și benzina urcă din nou – România plătește factura tensiunilor globale’.

Potrivit acestuia, deși prețul nu urmează perfect petrolul, ‘direcția este în sus’.

‘Cu un nivel actual în jur de 9,3 lei pe litru, următoarea mișcare este aproape inevitabilă – motorina merge spre 9,4 – 9,6 lei/l în doar câteva zile. Nu vorbim despre o explozie, ci despre ceva mai perfid, o scumpire lentă, constantă, aproape zilnică.’, a precizat Chisăliță.

În opinia sa, există și un scenariu mai bun. Astfel, dacă tensiunile externe se calmează brusc, iar petrolul corectează, prețurile ar putea stagna sau chiar scădea ușor, însă acest scenariu devine din ce în ce mai fragil.

‘Mult mai realist este celălalt scenariu, o nouă escaladare, o nouă panică în piață și motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de ‘dacă’, ci de ‘când’. Concluzia e simplă și deloc confortabilă: România nu controlează prețul carburantului, doar îl încasează. Iar în următoarea săptămână, direcția este una singură – în sus’, a adăugat președintele AEI.

Potrivit analizei, ceea ce se întâmplă în România nu arată ca o criză clasică de aprovizionare, ci ca ‘o piață dată peste cap de prețuri administrate, diferențe mari între rețele, panică de consum și logistică incapabilă să absoarbă șocul’.

‘Săptămâna trecută, aproximativ 60 de stații Petrom au rămas fără motorină standard, pe fondul unor prețuri mult mai mici decât la competitori; compania a vorbit despre situații punctuale și temporare, nu despre lipsă națională. Problema reală este alta: când o rețea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienții migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar stația rămâne ‘fără motorină’. Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local. Apoi intervine efectul de turmă. Un șofer vede pompă închisă, postează poza, alții fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operațională. Într-o piață normală, asta se reglează prin preț. Într-o piață tensionată, cu plafonări, restricții și frică, reglajul devine brutal, nu mai crește doar prețul, dispare produsul din unele stații’, consideră specialistul.

Guvernul a introdus plafonarea adaosului comercial, raportări obligatorii și limitări la exporturi, măsuri valabile până la 30 iunie, tocmai pentru a controla șocul din piață, se mai arată în document.

‘Astfel de intervenții au un efect secundar: comprimă marjele, schimbă comportamentul companiilor și pot face distribuția mai rigidă. Operatorii nu mai concurează relaxat; își apără stocurile, cash-flow-ul și riscul de înlocuire la prețuri mai mari. De aici vine paradoxul românesc: statul încearcă să țină prețul sub control, companiile încearcă să nu piardă bani, consumatorii se panichează, iar rezultatul este exact ceea ce vezi acum – motorină care există în sistem, dar nu mai ajunge uniform la pompă’, a menționat președintele AEI.

Conform sursei citate, piața carburanților funcționează fără rezerve suficiente, iar orice dezechilibru poate duce rapid la lipsuri de motorină la pompă.

‘Rompetrol intră acum în aceeași logică. Dacă lipsurile apar și la al doilea mare jucător, nu mai putem vorbi doar despre un accident Petrom. Vorbim despre o piață care funcționează la limită, unde orice diferență de preț, orice întârziere logistică sau orice val de alimentări poate goli stații întregi. România nu este neapărat fără motorină. România este fără tampon. Piața nu mai are elasticitate. Iar când o piață fără tampon este lovită de geopolitică, plafonări, cerere nervoasă și diferențe mari de preț, prima victimă nu este rafinăria, ci pompa’, a adăugat Chisăliță.