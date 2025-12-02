AEI: Suma plătită lunar de consumatori pentru gaze și energie electrică acoperă doar parțial costul consumului

Suma plătită lunar de consumatori pentru gazele naturale și energia electrică acoperă doar parțial costul efectiv al consumului, restul fiind direcționat către tarifele de transport și distribuție, taxe, contribuții și costurile administrative ale furnizorilor, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-un comunicat de presă transmis, marți, AGERPRES.

Conform sursei citate, datele pentru luna octombrie 2025 arată că, în cazul unei facturi de 500 lei, mai puțin de jumătate din sumă reprezintă energia sau gazul efectiv utilizat.

‘Facturile la energie și gaze nu plătesc doar consumul din priză sau aragaz: banii tăi se împart între costul real al energiei sau gazului consumat, ‘autostrăzile’ energetice care le transportă, rețelele locale care le distribuie până la tine acasă, taxele și mecanismele prin care statul finanțează energia verde și cogenerarea, plus costurile administrative și profitul furnizorului. Fiecare kilowatt/oră sau metru cub pe care îl folosești pune în mișcare un întreg lanț – de la producție și import, la transport, distribuție, facturare și taxe – iar factura finală este rezultatul cumulului tuturor acestor componente’, se menționează în comunicat.

Astfel, destinația banilor plătiți la facturile de gaze și energie electrică cuprinde 4 componente: energia propriu-zisă, tarifele de transport, costurile administrative și profitul furnizorului și taxele sau alte obligații impuse de stat.

Banii plătiți de consumatori sunt distribuiți către costul energiei (componenta energiei electrice sau gaz marfă), care reflectă energia sau gazul efectiv consumat în locuința. În cazul energiei electrice costul include: costul de producție al electricității (hidro, nuclear, eolian, solar etc.), costul energiei imporate din cauza deficitului de producție și costul energiei electrice achiziționate la vârf de consum. În schimb, pentru gaze naturale, acesta include costul gazelor din producția internă sau import și costurile de înmagazinare.

De asemenea, banii sunt distribuiți către transportul energiei, ‘autostrada energetică’ care face ca energia electrică și gazele naturale să ajungă la ‘poarta localităților’. Energia electrică este transportată pe linii de înaltă tensiune între producători/importatori și zonele de consum, în timp ce gazele naturale sunt transportate prin conducte magistrale între producători/importatori și zonele de consum, precizează AEI.

‘Distribuția energiei este ‘rețeaua de străzi’ prin care energia ajunge de la ‘poarta orașului’ până la casa dvs. Costurile acoperă construcția, amortizarea, reparația, energia electrică sau gazele naturale necesare comprimării gazelor naturale, iar tarifele sunt reglementate de ANRE’, se mai arată în document.

Reprezentanții AEI au făcut referire și la taxe, accize, certificate, contribuții și mecanisme de sprijin.

‘În România regăsim următoarele componente: Accize aplicate la energia electrică furnizată populației, nu se aplică la gazele naturale furnizate la populație; Certificate verzi (energie electrică) – sprijină producția de energie regenerabilă și Contribuții de cogenerare – susțin producția eficientă de energie electrică + termică’, susțin reprezentanții asociației.

‘Acestea sunt stabilite prin reguli naționale și nu depind de furnizor’, se menționează în comunicat.

În ceea ce privește costurile administrative și profitul furnizorului, o parte din factură acoperă următoarele costuri: emiterea și gestionarea facturilor, funcționarea serviciilor de relații cu clienții, sisteme informatice, dobânzi, credite, call-center, aplicații și asistență tehnică.

‘Acestea permit funcționarea întregului lanț de furnizare (achiziția, transportul, distribuția, înmagazinarea, echilibrarea, furnizarea energiei electrice sau a gazelor naturale)’, menționează AEI.

Concret în luna octombrie 2025, la o factură de gaze naturale pentru un consumator casnic, doar jumătate merge efectiv pe componenta de gaz marfă, un sfert pe tarife și o cincime pe taxe achitate la vedere direct de consumatori. Cu alte cuvinte dintr-o factură de gaze de 500 lei, costul efectiv cu gazele naturale sunt de doar 260 lei, restul fiind alte componente, mai arată asociația.

În luna octombrie 2025, la o factură de energie electrică pentru un consumator casnic, 40% reprezintă efectiv pe componenta de energie marfă, un sfert pe taxe și alte obligații impuse de stat la vedere, un sfert pe tarife și o zecime pentru furnizor. Astfel, dintr-o factură de energie electrică de 500 lei, costul efectiv al energiei electrice este circa 200 lei, restul fiind alte componente.