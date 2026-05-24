Încrederea consumatorilor americani a coborât la un nou minim istoric în mai, pe fondul temerilor legate de inflaţie şi războiul cu Iranul

Încrederea consumatorilor din Statele Unite a scăzut la un nou minim record în luna mai, pe fondul creşterii îngrijorărilor legate de inflaţie, preţurile carburanţilor şi efectele economice ale conflictului dintre SUA şi Iran, potrivit unui sondaj realizat de University of Michigan, citat de CNBC.

Indicele privind încrederea consumatorilor a coborât la 44,8 puncte, de la o estimare preliminară de 48,2 şi sub nivelul de 49,8 înregistrat la finalul lunii aprilie.

Directorul studiului, Joanne Hsu, a declarat că scăderea vine în contextul perturbărilor de aprovizionare provocate de blocarea Strâmtorii Ormuz, care a dus la creşterea preţurilor la benzină.

”Consumatorii se tem că inflaţia va continua să crească şi să se extindă dincolo de preţurile combustibililor, inclusiv pe termen lung”, a spus Hsu.

Aşteptările privind inflaţia pentru următoarele 12 luni au urcat la 4,8%, de la 4,7% luna trecută şi mult peste nivelul de 3,4% din februarie, înainte de izbucnirea conflictului.

Estimările privind inflaţia pe termen mai lung au crescut la 3,9%, de la 3,5% în aprilie.

Pieţele financiare globale au rămas volatile în ultimele săptămâni, în timp ce investitorii încearcă să estimeze durata conflictului şi impactul preţurilor ridicate la petrol asupra economiei mondiale.

În paralel, randamentul obligaţiunilor americane pe 30 de ani a atins în această săptămână cel mai ridicat nivel de dinaintea crizei financiare din 2008, iar randamentul titlurilor pe 10 ani a urcat la maxime nemaivăzute de peste un an.

Rezerva Federală a semnalat, de asemenea, că este mai puţin dispusă să reducă dobânzile în contextul presiunilor inflaţioniste persistente.

Guvernatorul Fed Christopher Waller a declarat că evoluţia anticipaţiilor privind inflaţia este ”îngrijorătoare”, chiar dacă acestea rămân încă relativ bine ancorate pe termen lung.