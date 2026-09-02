AEP: 19.034.549 cetățeni cu drept de vot, înscriși în Registrul electoral până la 31 august

Autoritatea Electorală Permanentă a informat marți că numărul total al cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2026 este de 19.034.549, cu 3.091 mai mulți față de data de 31 iulie 2026, când figurau înscriși 19.031.458 de alegători români.

Potrivit unui comunicat al AEP, transmis AGERPRES, din totalul alegătorilor români înscriși în Registrul electoral, un număr de 17.982.576 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.051.973 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

În perioada 1 – 31 august, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

* 18.200 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului;

* 139 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 42 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1 – 31 august este de 21.388, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare.

Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară.

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.