Fitch îmbunătăţeşte perspectiva Bulgariei la pozitivă şi menţine ratingul la „BBB+”

Fitch Ratings a confirmat ratingul Bulgariei la „BBB+” şi a îmbunătăţit perspectiva de la stabilă la pozitivă, invocând reducerea incertitudinii politice după formarea unui guvern susţinut de o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid, relatează Novinite.

Agenţia a afirmat că mediul politic mai stabil ar putea oferi oportunitatea de a avansa reformele structurale menite să susţină potenţialul de creştere economică, să sporească prosperitatea şi să consolideze guvernanţa sectorului public, valorificând în acelaşi timp progresele realizate de Bulgaria în direcţia aderării la zona euro.

Fitch a precizat că ratingul Bulgariei continuă să beneficieze de apartenenţa la UE şi la zona euro, precum şi de indicatorii solizi privind finanţele publice şi echilibrul extern. Aceste puncte forte sunt parţial contrabalansate de riscurile de supraîncălzire a economiei, inclusiv cele asociate politicii fiscale prociclice, inflaţiei ridicate şi deficitelor de cont curent.

Agenţia a remarcat că economia Bulgariei a menţinut, începând din 2024, un ritm de creştere de aproximativ 3%, semnificativ peste media de aproximativ 1% din zona euro.

Fitch estimează că ritmul de creştere a PIB va încetini treptat, până la 2,4% în 2028, pe măsură ce economia se va orienta către o creştere mai lentă a cererii interne şi o performanţă mai puternică a exporturilor.