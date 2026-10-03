AEP: 19.038.322 cetățeni cu drept de vot – înscriși în Registrul electoral la sfârșitul lunii septembrie

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat, vineri, că 19.038.322 cetățeni cu drept de vot au fost înscriși în Registrul electoral la data de 30 septembrie, fiind cu 3.773 mai mulți față de sfârșitul lunii august, când figurau 19.034.549 alegători.

Potrivit unui comunicat al AEP, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 17.986.441 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.051.881 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Astfel, în luna septembrie, au fost radiate din Registrul electoral 18.292 de persoane ca urmare a decesului și 120 de persoane ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a alege sau punerii sub interdicție, precizează AEP.

Totodată, un număr de 40 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

De asemenea, numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 22.145, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.