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Luni – consultări la Cotroceni pentru un nou candidat la funcția de premier

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Președintele Nicușor Dan invită luni, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc luni, după următorul program:

* ora 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

* ora 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

* ora 15:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

* ora 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);

* ora 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

* ora 17:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

* ora 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

* ora 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

* ora 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

* ora 19:00 – Parlamentarii neafiliați.

Noile consultări de la Cotroceni au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.

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Pe 5 mai, după nici un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, social-democrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii de cenzură care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR.

În această perioadă au avut loc mai multe încercări de a fi format un nou Guvern.

La un an de la câștigarea mandatului de președinte (turul al doilea al alegerilor prezidențiale – 18 mai 2025), Nicușor Dan a fost nevoit pe 18 mai 2026 să se consulte din nou cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru.

Câteva zile mai târziu, pe 4 iunie, șeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru.

Însă, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac și-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Tot în acea zi, l-a desemnat candidat la funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea. Acesta s-a prezentat în fața Parlamentului, pe 22 iunie, pentru votul de învestitură, însă a fost respins de Legislativ, cu 189 de voturi ‘pentru’ și 23 de voturi ‘împotrivă’, din totalul celor 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, șeful statului a convocat o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele politice parlamentare, însă nu a fost desemnat niciun candidat de premier, varianta conturată, după cum afirma președintele Nicușor Dan, fiind a unui guvern minoritar.

O nouă rundă de consultări a avut loc abia la mijlocul lunii septembrie. Șeful statului i-a convocat pe 17 septembrie pe reprezentanții partidelor politice parlamentare, încercând o nouă deblocare a situației politice. În acea zi l-a desemnat prim-ministru pe liberalul Siegfried Mureșan, care a dus procedura constituțională până la capăt, însă programul de guvernare pe care l-a propus și lista de miniștri au fost respinse tot prin vot de Parlament pe data de 30 septembrie.

Aflat în acea zi într-o vizită oficială în Cehia, președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca o nouă rundă de consultări pentru deblocarea situației, precizând că un lucru este cert – la finalul acestei runde va desemna un nou candidat de prim-ministru, eliminând varianta anticipatelor, posibilă în prezent din punct de vedere constituțional.

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Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

‘(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor’.

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