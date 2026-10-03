Luni – consultări la Cotroceni pentru un nou candidat la funcția de premier

Președintele Nicușor Dan invită luni, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc luni, după următorul program:

* ora 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

* ora 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

* ora 15:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

* ora 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);

* ora 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

* ora 17:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

* ora 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

* ora 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

* ora 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

* ora 19:00 – Parlamentarii neafiliați.

Noile consultări de la Cotroceni au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.

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Pe 5 mai, după nici un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, social-democrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii de cenzură care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR.

În această perioadă au avut loc mai multe încercări de a fi format un nou Guvern.

La un an de la câștigarea mandatului de președinte (turul al doilea al alegerilor prezidențiale – 18 mai 2025), Nicușor Dan a fost nevoit pe 18 mai 2026 să se consulte din nou cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru.

Câteva zile mai târziu, pe 4 iunie, șeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru.

Însă, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac și-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Tot în acea zi, l-a desemnat candidat la funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea. Acesta s-a prezentat în fața Parlamentului, pe 22 iunie, pentru votul de învestitură, însă a fost respins de Legislativ, cu 189 de voturi ‘pentru’ și 23 de voturi ‘împotrivă’, din totalul celor 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, șeful statului a convocat o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele politice parlamentare, însă nu a fost desemnat niciun candidat de premier, varianta conturată, după cum afirma președintele Nicușor Dan, fiind a unui guvern minoritar.

O nouă rundă de consultări a avut loc abia la mijlocul lunii septembrie. Șeful statului i-a convocat pe 17 septembrie pe reprezentanții partidelor politice parlamentare, încercând o nouă deblocare a situației politice. În acea zi l-a desemnat prim-ministru pe liberalul Siegfried Mureșan, care a dus procedura constituțională până la capăt, însă programul de guvernare pe care l-a propus și lista de miniștri au fost respinse tot prin vot de Parlament pe data de 30 septembrie.

Aflat în acea zi într-o vizită oficială în Cehia, președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca o nouă rundă de consultări pentru deblocarea situației, precizând că un lucru este cert – la finalul acestei runde va desemna un nou candidat de prim-ministru, eliminând varianta anticipatelor, posibilă în prezent din punct de vedere constituțional.

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Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

‘(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor’.