AI alimentează creșterea burselor americane. Între timp, Europa își caută propriii campioni în energie, construcții și tehnologie

Acum câțiva ani, inteligența artificială părea un subiect desprins din științifico-fantastic. Astăzi, tehnologia este prezentă în viața de zi cu zi, adesea fără ca utilizatorii să își dea seama, iar așa-numita revoluție AI este parte importantă și din universul piețelor financiare. arată XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Atunci când Netflix recomandă un serial potrivit gusturilor fiecăruia, Google Maps sugerează ruta cea mai rapidă pentru a evita traficul sau Meta trimite recomandări personalizate, AI este deja în acțiune.

De la lansarea ChatGPT în 2022, inteligența artificială a evoluat rapid. Aceasta nu se mai limitează la a prezice sau a recomanda, ci poate conversa, scrie, programa, traduce și chiar crea imagini sau muzică. Impactul este comparabil, dacă nu chiar mai mare, cu cel adus de internet sau smartphone.

Asistenți digitali care redactează rapoarte, spitale cu diagnostice automate, rețele energetice autoreglabile, toate sunt deja realități. AI recunoaște chipuri pentru deblocarea telefoanelor, anticipează defectarea utilajelor sau identifică tumori în radiografii cu precizie remarcabilă.

Revoluția AI nu mai este pe cale să înceapă, ci se desfășoară în prezent și schimbă nu doar viața de zi cu zi, ci și piețele financiare.

Care este impactul asupra piețelor bursiere?

Inteligența artificială a fost principalul motor al creșterii indicilor americani în ultimii ani. De la lansarea Chat GPT în octombrie 2022, Nasdaq 100, un indice care urmărește performanța companiilor din domeniul tehnologiei, a înregistrat rezultate semnificativ mai bune.

Nvidia a fost cel mai mare exponent. Acțiunile „vedetei de pe Wall Street”, așa cum a fost supranumită, au crescut cu 1.000% de la lansarea Chat GPT, iar alte acțiuni importante din domeniul tehnologiei, precum Meta, nu au rămas cu mult în urmă.

Ibex 35 apare pe listă ca al doilea indice bursier cu cele mai mari venituri în această perioadă. În acest caz, nu are nimic de-a face cu dezvoltarea inteligenței artificiale, ci mai degrabă cu tendința ascendentă din sectorul bancar și din turism. Primul datorită ciclului de majorări ale ratei dobânzii de către Banca Națională Europeană, iar cel de-al doilea datorită normalizării restricțiilor de mobilitate post-pandemice și scăderii prețurilor petrolului.

Deși randamentele sunt aceleași în toate cazurile, este de preferat ca o economie să genereze creștere în sectoare cu productivitate ridicată, precum tehnologia, decât în sectoare mai puțin productive, precum turismul, explică analiștii XTB.

Acest lucru explică de ce Europa trebuie să-și identifice propriii câștigători în era IA: nu doar în domeniul software-ului și al cipurilor, ci și în cel al energiei, infrastructurii și serviciilor.

Lanțul valoric al IA susține o economie completă

Inteligența artificială nu trăiește din aer: în spatele fiecărei conversații cu ChatGPT sau a fiecărei imagini create se află un consum enorm de energie și infrastructură specializată.

Cipurile Nvidia sau modelele Microsoft necesită centre de date de dimensiunea unor stadioane de fotbal, cu sisteme avansate de răcire, rețele electrice stabile și gigawați de energie electrică regenerabilă. Prin urmare, revoluția AI nu depinde doar de Silicon Valley, ci impulsionează și companiile energetice care garantează aprovizionarea, companiile de construcții care ridică clădiri și companiile imobiliare care le administrează, adaugă XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Cu alte cuvinte, lanțul valoric al AI depășește cu mult algoritmii. De la producătorii de cipuri la utilitățile care asigură energia curată, la firmele de inginerie, companiile de construcții și fondurile de investiții în domeniul imobiliar, care proiectează și operează centre de date, toate sunt verigi necesare pentru ca AI să funcționeze. Europa, cu puterea sa în domeniul energiei regenerabile și al infrastructurii, are o ocazie unică de se evidenția.

Deși aceasta nu a condus boom-ul bursier al IA ca Statele Unite și giganții săi tehnologici, asta nu înseamnă că a fost lăsată pe dinafară. Pe „vechiul continent”, oportunitatea este concentrată în diferite sectoare, care formează lanțul valoric al inteligenței artificiale. Acesta necesită atât producători de cipuri, cât și furnizori de energie electrică și spațiu fizic pentru funcționarea supercomputerelor. Din acest punct de vedere, Europa are jucători importanți, ceea ce permite investitorilor să ia parte la această tendință fără a părăsi continentul.

Care este, de fapt, rolul acestor companii în dezvoltarea IA?

În spatele fiecărei companii se ascunde o poveste diferită. Companiile de construcții care pun bazele centrelor de date, companiile energetice care furnizează energia electrică regenerabilă pe care acestea o consumă, producătorii de semiconductori care proiectează cele mai avansate cipuri sau firmele de consultanță care integrează inteligența artificială în afaceri.

Fiecare companie joacă un rol specific în cadrul lanțului valoric și, împreună, ele conturează imaginea modului în care Europa poate beneficia de această revoluție tehnologică, mai adaugă analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.