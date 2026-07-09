Airbus: Numărul de pasageri se va dubla până în 2045

Grupul aeronautic european Airbus a anunțat miercuri că se așteaptă ca traficul aerian să continue să crească în următoarele două decenii, previzionând că până în 2045 numărul de pasageri se va dubla la aproximativ 10 miliarde de persoane pe an, pe baza unei rate medii de creștere de 3,9%, transmite DPA.

Prognoze similare au fost deja publicate de IATA – Asociația Internațională a Transportului Aerian – care reprezintă peste 370 de companii aeriene, aproximativ 85% din traficul aerian global.

Airbus, un competitor al Boeing, se așteaptă până în 2045 la o cerere de peste 42.000 de avioane, aproape jumătate (19.820) fiind necesare doar pentru a înlocui actuala flotă, iar 22.240 aeronave sunt alocate pentru creșterea traficului, conform previziunilor sale privind piața globală a aviației.

Aproximativ 19% din noua flotă vor fi avioane comerciale de mari dimensiuni. Motoarele creșterii sunt urbanizarea, avansul economii și sporirea clasei de mijloc, a precizat grupul aeronautic european.

În viitor, călătoriile aeriene vor fi organizate într-un mod mai descentralizat, pe fondul majorării cererii pentru orașe mai mici, în detrimentul celor mari. De asemenea, Airbus atrage atenția asupra urgenței noilor conexiuni orașele de mărime medie și marile huburi. Ca rezultat, cererea pentru avioane cu consum eficient de combustibil și zboruri pentru distanțe medii va fi ridicată.

Grupul aeronautic european a informat că are în catalogul de comenzi cereri pentru mai mult de 9.000 aeronave.