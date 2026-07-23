CNAB: Aproape 8,46 milioane de pasageri pe aeroporturile Capitalei în primele șase luni, număr record

Cele două aeroporturi ale Capitalei au înregistrat un număr record de 8,46 milioane de pasageri în primele șase luni ale acestui an, cu 5,08% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, a anunțat, miercuri, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

‘Compania Națională Aeroporturi București își consolidează statutul de principal pol aviatic al României. Datele de trafic din primele șase luni ale acestui an indică o creștere semnificativă; astfel, cele două aeroporturi ale Capitalei, Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu, au înregistrat un număr record de 8.459.576 pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025’, se arată într-un comunicat al companiei.

Creșterea traficului aerian s-a reflectat și în numărul mișcărilor de aeronave. În primul semestru au fost înregistrate 68.367 de aterizări și decolări, cu 3,37% mai multe decât în perioada ianuarie-iunie 2025.

‘Rezultatele pe care le-am obținut sunt efecte ale noii strategii manageriale, orientate către atragerea de noi companii aeriene, extinderea numărului de rute operate de la București, creșterea frecvențelor de operare pe rutele existente și, nu în ultimul rând, către optimizarea calității și siguranței infrastructurii aeroportuare’, a precizat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, într-un comunicat.

Potrivit CNAB, Aeroportul Henri Coandă a depășit pragul de 7,7 milioane de pasageri, dar recordul absolut îl deține Aeroportul Băneasa, care a ajuns, în primul semestru, la 745.674 pasageri, cu 50.956 mai mulți decât numărul total de pasageri înregistrați pe acest aeroport pe parcursul întregului an 2025.

‘Compania Națională Aeroporturi București a înregistrat o creștere solidă și sustenabilă, prioritatea managementului CNAB fiind asigurarea condițiilor optime pentru această dezvoltare, cu preocupare majoră pentru a menține cele mai stricte standarde de siguranță și securitate a pasagerilor și operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Capitală’, a precizat Mîndrescu.