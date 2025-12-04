Airbus reduce ținta de livrări pentru acest an

Grupul aeronautic european Airbus a anunțat miercuri că a revizuit în scădere obiectivul privind livrările de avioane comerciale în acest an la aproximativ 790 de unități, citând recenta problemă de calitate a furnizorilor panourilor de fuselaj, care a afectat fluxul de livrare pentru gama A320, transmit DPA și Reuters.

Până acum ținta de livrări pentru 2025 era de 820 de avioane comerciale. A320 este cel mai bine vândut avion din lume.

În pofida înrăutățirii țintei de livrări, directorul general Guillaume Faury a reafirmat obiectivele financiare ale Airbus din acest an, profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) urmând să se situeze la aproximativ șapte miliarde de euro.

Airbus a livrat 766 de aeronave comerciale în 2024 către 86 de clienți din întreaga lume, menținându-și pentru al șaselea an poziția de lider în industria de fabricare a avioanelor, în condițiile în care rivalul Boeing se redresează lent dintr-o criză internă prelungită.

Conform Reuters, inginerii de la Airbus au anunțat că sunt probleme la panourile fuselajului unui număr mai mare de aeronave din familia A320, și pregătesc inspectarea a sute de avioane pentru un defect care afectează livrările, după recenta modificare a softului, care a afectat aeronavele A320 ale mai multor companii aeriene, din Asia până în Europa și Statele Unite.

Într-o prezentare către companiile aeriene văzută de Reuters se arată că numărul total de aeronave care trebuie inspectate pentru problemele de calitate recent descoperite la panourile metalice ale unor avioane este de 628, inclusiv 168 care sunt deja în funcțiune.

Cifra include de asemenea 245 de aeronave de pe liniile de asamblare, conform prezentării, iar surse din industrie susțin că aproximativ 100 erau programate să fie livrate anul acesta. Încă 215 sunt în stadiu inițial de producție.

Mai mult, unele panouri din spate și alte părți ale avionului au probleme similare legate de grosime, deși nu sunt în funcțiune, se arată în prezentare.

‘Confirmăm că există aeronave potențial afectate de probleme de producție și de service’, a declarat un purtător de cuvânt al Airbus, fără a face alte comentarii. Datele sunt în evoluție și deciziile privind impactul asupra livrărilor Airbus din decembrie vor fi luate în următoarele zile, a afirmat directorul general Guillaume Faury pentru Reuters. El a confirmat că livrările au fost afectate și în noiembrie.

‘Evaluăm situația și încercăm să înțelegem natura impactului asupra operațiunilor noastre. Mai multe detalii vor fi date publicității în următoarele zile’, a declarat Faury.

Deși sursele au estimat că inspecțiile ar putea dura câteva ore, reparațiile vor dura probabil mai mult.

Problemele de calitate apar într-un moment în care Airbus își accelerează eforturile de a îndeplini obiectivele de livrări din 2025, după un nivel redus în noiembrie.

Surse din industrie au precizat pentru Reuters că Airbus a livrat 72 de aeronave în noiembrie, sub așteptări, iar până acum în 2025 au fost livrate 657 avioane.