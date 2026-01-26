Șeful Airbus avertizează asupra noilor riscuri, după prejudiciile comerciale ‘semnificative’ din 2025

CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, le-a transmis angajaţilor că producătorul european de avioane trebuie să fie pregătit să se adapteze la riscurile geopolitice în creştere, după ce anul trecut a suferit ”daune logistice şi financiare semnificative” din cauza protecţionismului american şi tensiunilor comerciale dintre SUA şi China, transmite CNBC.

”Începutul lui 2026 este marcat de un număr fără precedent de crize şi de evoluţii geopolitice neliniştitoare. Trebuie să acţionăm cu solidaritate şi spirit de autonomie”, a spus Faury într-o scrisoare internă văzută de Reuters.

CEO-ul nu a menţionat explicit crizele la care se referă, însă mesajul a fost transmis pe fundalul tensiunilor dintre Washington şi aliaţi privind Groenlanda şi disputa legată de rolul NATO. Airbus este un furnizor major pentru industria europeană de apărare.

Faury a subliniat că multiple presiuni comerciale au provocat deja ”daune colaterale semnificative, atât logistic cât şi financiar”.

În aprilie anul trecut, preşedintele american Donald Trump a introdus tarife extinse, ceea ce a determinat China să limiteze exporturile de pământuri rare. Ulterior, Washington a îngheţat temporar exporturile de motoare şi componente către China, afectând producţia avionului C919. Componente americane sunt esenţiale şi pentru aeronavele Airbus asamblate în China. Industria aerospaţială a primit doar o relaxare parţială a tarifelor.

Cu toate acestea, Faury i-a felicitat pe cei 160.000 de angajaţi ai grupului pentru ”rezultate bune” în 2025, fără a detalia. Rezultatele financiare vor fi publicate pe 19 februarie.

Airbus Defence and Space ”este acum pe un fundament mult mai solid datorită restructurării profunde”, a spus el, iar Airbus Helicopters ”continuă să livreze performanţe remarcabil de stabile”.

Lecţiile din rechemările masive

Faury a spus că este ”imperativ” ca Airbus să înveţe din cel mai mare recall din istoria companiei, declanşat în noiembrie pentru o actualizare software. La scurt timp, compania a fost nevoită să reducă ţintele de livrare din cauza unor panouri defecte de fuselaj, menţinând totuşi obiectivele financiare datorită progreselor din planul de reducere a costurilor.

”Trebuie să fim mai riguroşi în gestionarea sistemelor şi produselor noastre”, a spus Faury, adăugând că lanţurile de aprovizionare s-au îmbunătăţit după pandemie, dar continuă să genereze perturbări, în special din cauza întârzierilor la motoarele Pratt & Whitney şi CFM.

Prioritate: consolidarea bazei financiare înainte de noua luptă cu Boeing

Faury a indicat că Airbus se va concentra pe profitabilitate în a doua jumătate a acestui deceniu, acumulând resurse pentru competiţia majoră a anilor 2030, când va fi lansat succesorul familiei A320 — model programat să intre în serviciu în partea finală a deceniului. Boeing este aşteptat să urmeze un calendar similar, deşi prioritatea sa imediată rămâne reducerea datoriilor.

”Atingerea unei creşteri profitabile în a doua jumătate a anilor 2020 este esenţială: trebuie să intrăm în această etapă crucială în formă ‘olimpică’. Viitorul Airbus va depinde de capacitatea noastră de a executa această strategie”, a transmis Faury angajaţilor.