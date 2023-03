Alexandru Printz, voievodul caselor

Alexandru Printz fost unul dintre numele de referinţă ale sistemului bancar românesc după ce a implementat proiecte de anvergură, a condus rețele de agenți de vânzări sau sucursale mari din zona de asigurări. Însă, de la un anumit punct, în pauze, își găsea de lucru răsfoind ofertele imobiliare, mai întâi din curiozitate. Treptat însă, a început să încolțească în mintea lui o cu totul altă perspectivă. După un timp, a înțeles că domeniul imobiliar, în care îi reușiseră niște tranzacții, nu putea fi tratat ca un hobby, ci, dacă vrea să aibă cu adevărat succes, ar trebui să se dedice noii provocări profesionale în exclusivitate.

Astfel că Alexandru Printz a dat reset carierei, înființând compania „Mr. Exclusivitate”, de care, evident, s-a ocupat… exclusiv. Acum, după cinci ani de când a făcut acest pas, este unul dintre numele de referință din real estate.

“Totul a început în pauzele de masă de la birou, de la bancă, unde lucram, atras fiind de real estate. Căutam proprietăţi pe internet, pe care mai apoi am început să le tranzacţionez”, povestește Alexandru. A renunțat așadar la poziţiile de top management și s-a mutat într-un apartament închiriat pe Lascăr Catargiu, unde a deschis primul sediu, alături de partenerul lui de business, Radu Pasca. Era, de fapt, un subsol, dar, ca strategie de marketing mergea, căci adresa din buricul Bucureștilor îi recomanda în fața clienților. “Nu puteam sta mai mult de o oră, o oră și jumătate să lucrăm acolo, pentru că ne intra frigul în oase, și trebuia să ieșim la soare. Evident, cu clienții mergeam doar la cafenele, în oraș, iar când ne întrebau de ce nu ne putem vedea la sediu le spuneam că sunt ședințe”, își amintește, cu zâmbetul pe buze, Alexandru Printz despre începuturi.

S-a perfecţionat în real estate, s-a înscris la cursuri, a studiat piaţa, cu avantajele şi cu dezavantajele ei, iar apoi a pus la punct o reţetă de business care i-a adus succesul, pentru că a știut cum să se plieze fix pe caracteristicile României. Ba chiar a ajuns să scrie și două cărți dedicate domeniului și celor care își doresc să pătrundă în această lume fascinantă și încărcată de istorie, așa cum o descrie el. Iar dacă în urmă cu doar cinci ani porneau doi în această aventură, acum au o reţea de 60 de colaboratori, sunt prezenți în 6 județe și au peste 700 de proprietăți preluate în reprezentare exclusivă.

Pe scurt, povestea lui înseamnă acum o cifră de afaceri de un milion de euro. Dar, până să atingă acest vârf, a avut de parcurs și provocări pe măsură. “Antreprenoriatul în domeniul imobiliar nu a fost ușor la începutul anului 2020. Pandemia deja își arăta primele semne, peste mediul economic plutea o stare de incertitudine, iar clienții își decalaseră deciziile de achiziție. Nimic nu prevestea că va fi, de fapt, cel mai bun an din istoria antreprenorilor din domeniul imobiliar. Începusem în lockdown să adunăm spații comerciale mici, estimând că majoritatea companiilor își vor restrânge activitatea, iar în segmentul rezidențial căutam să adunăm cât mai multe case în proximitatea marilor orașe. Nu știu de ce, dar am avut flerul să intuim acest trend, tocmai datorită faptului că eram, la rândul nostru, blocați între patru pereți, fără posibilitatea de a ne plimba prin parc sau de a ne bucura de soare. Așadar, luna aprilie, prima după lockdown, ne-a prins cu un portofoliu plin de case la curte și de spații comerciale mici, aspect care s-a dovedit cea mai bună decizie managerială pe care am luat-o.”

Apoi a urmat un nou duș rece: războiul din Ucraina, iar efervescența s-a liniștit atât de brusc încât a fost un șoc sistemic în întreaga piață. Strategia cea mai bună a fost să se aștepte, să nu se investească în marketing sau în proiecte noi, până nu se înțelege bine încotro se îndreaptă piața. Ca atare, a creat un suport care să compenseze teama oamenilor de a tranzacționa, iar acesta a fost propria-i divizie de creditare. Totodată, a introdus în ofertă și asigurările imobiliare.

Astăzi, la început de 2023, Alexandru Printz spune că sunt mai stabili decât în 2020, deoarece lecțiile ultimilor ani i-au învățat că răbdarea, încrederea în forțele proprii și capacitatea de a visa pot face din obstacole adevărate trambuline, care să te propulseze în niveluri superioare ale afacerii tale. O lecție de viață, o lecție de business, din care fiecare ar avea câte ceva de învățat…