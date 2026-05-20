Digitalizarea urbanismului, soluția propusă pentru deblocarea investițiilor în România

Creșterea fiscalității afectează piața imobiliară din România și accesul la locuințe, în special pentru tineri. În același timp, cumpărătorii sunt tot mai atenți la ceea ce aleg: nu mai caută doar apartamente, ci și acces la infrastructură, siguranță și calitatea vieții. Nu cresc doar prețurile, ci și standardele de calitate cerute de clienți.

În acest context, Antena 3 CNN, alături de platforma Homezz, continuă dezbaterile dedicate acestui sector prin conferința „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”. Evenimentul a adus în prim-plan soluțiile propuse pentru eficientizarea investițiilor și pentru creșterea predictibilității în domeniul imobiliar.

În cadrul conferinței, Orsolya-Mária Kövér a declarat că una dintre cele mai mari probleme ale pieței nu este neapărat durata procesului de avizare, ci lipsa unui calendar clar și predictibil pentru investitori.

„Trebuie eficientizată partea de avizare. Pentru implementarea investițiilor este esențial să avem acest lucru, deoarece nu neapărat durata mai mare sau mai mică afectează atragerea investitorilor în România, ci lipsa de predictibilitate. În Franța, de exemplu, obținerea unei autorizații de construire durează aproximativ trei ani și, totuși, investițiile există”, a explicat oficialul Ministerului Dezvoltării.

Potrivit acesteia, obiectivul autorităților este ca investitorii să știe exact în cât timp pot obține autorizațiile necesare.„Ideea noastră este ca, într-un an, doi sau trei, orice investitor care dorește să intre pe piața din România să știe că obținerea unei autorizații de construire durează, de exemplu, 18 luni. În anumite cazuri mai complexe, procesul poate dura puțin mai mult, dar important este să existe predictibilitate și termene clare”, a precizat Orsolya-Mária Kövér.

Secretarul de stat a vorbit și despre digitalizarea procesului de urbanism și avizare, considerată un pas esențial pentru reducerea birocrației.

„Platforma digitală trebuie să fie gata. Acesta este primul pas. Acum lucrăm la modulul care permite, în cazul PUG-urilor deja digitalizate, emiterea automată a certificatelor de urbanism de informare. Acestea vor putea fi obținute inclusiv de pe telefon, fără ca oamenii să mai fie nevoiți să se deplaseze la primărie sau să folosească un calculator”, a explicat ea.

Potrivit oficialului, următoarea etapă va fi extinderea sistemului și pentru certificatele de urbanism necesare construcției sau desființării unor imobile, iar ulterior pentru întreg procesul de avizare.

„Este foarte important ca instituțiile de avizare să fie conștiente că vor trebui să preia aceste proceduri. Nu avem o problemă cu faptul că fiecare instituție are propria procedură de avizare, însă trebuie respectate termenele impuse. Am încercat deja să introducem termene prin Ordonanța 31 de anul trecut și Ordonanța 7 de anul acesta, însă, din păcate, anumite instituții nu reușesc să le respecte”, a concluzionat Orsolya-Mária Kövér.