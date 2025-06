Alexandru Rafila: Nu putem fi de acord cu reduceri la nivelul bugetului Sănătății

Ministrul Sănătății nu este de acord cu ideea reduceri bugetului Sănătății. Alexandru Rafila spune că e normal să existe discuții despre creșterea colectării și eficientizarea unor zone în care se duc banii publici, dar nu se poate problema reducerii bugetului alocat Sănătății. Declarațiile au fost făcute în conferința națională ”Inovația în sănătate – drumul spre soluții salvatoare, eficiență și încredere” organizată de ARPIM și Antena 3 CNN.

„Suntem parteneri activi. Nu mai e o chestiune de viitor, e prezent și trecut, se întâmplă de câțiva ani. Am dezvoltat hub-ul de cercetare și inovație. În România s-au triplat rezultatele, numărul de studii clinice, mai ales că oferă și acces la medicamente inovative – o parte limitată, sunt molecule în dezvoltare.

În ceea ce privește rezultatele studiului – am furat startul, ca orice studiu are rezultate interesante. Orice studiu are o relevanță dacă arată un trend. Dacă va prezenta doar rezultatele dintr-un anumit moment… Dacă vedem că trendul e de scădere înseamnă că suntem pe drumul cel bun.

Noi putem să facem prioritizări, eforturi, și s-au tot făcut. În trei ani și jumătate am făcut tot ce am putut, CNAS a făcut tot ce a putut. Și acum e un HG care include o listă de 22 de medicamente inovative și care așteaptă un OK ca să ajungă la pacienții care au nevoie de ele, dar probabil e aceeași discuție despre constrângerile financiare.

Toată lumea vorbește despre deficit. Și mediul rural vorbesc despre asta. Fără să înțeleagă despre ce e vorba. Noi nu o să putem ieși din acest cerc decât în momentul în care România va putea să colecteze la nivelul mediu din UE, astfel încât bugetul să acopere 40% din PIB. Noi facem anual 32-33%.

Poziția și a mea și a CNAS e categorică – nu putem vorbi de reduceri la nivelul bugetului Sănătății. Suntem de acord, sunt zone care trebuie să fie finanțate mai chibzuit, dar în Sănătate unde avem un procent mic din PIB, nu putem să fim de acord să reducem.

Să nu credeți că există funcționar în MS sau CNAS care să zică “nu suntem de acord cu introducerea unei molecule inovative”. Toată lumea, inclusiv companiile farmaceutice, medicii de familie, își desfășoară activitatea în context economic și constrângerile limitează posibilitățile de acțiune. Trebuie să vedem cum putem să facem ca acest demers să aibă o finalitate favorabilă pacienților„, a declarat ministrul Sănătății în cadrul conferinței.