Tratamentele inovatoare pot salva vieţile a zeci de mii de pacienţi, însă România rămâne printre țările cu cel mai lent acces la ele

Tratamentele inovatoare pot salva vieţile a zeci de mii de pacienţi din ţara noastră. Din păcate, România rămâne printre țările cu cel mai lent acces la medicamente inovatoare din Uniunea Europeană. Doar 1 din 5 tratamente aprobate în UE ajunge la pacienții români prin compensare, iar timpul de așteptare depășește doi ani, informează Antena 3 CNN.

Astăzi avem peste 170 de indicații terapeutice în așteptare, dintre care 41 dintre ele așteaptă de mai mult de 2 ani. Şi mai îngrijorător este că 94 de indicaţii sunt fară alternativă terapeutică.

Pacienţii cu boli grave sunt nevoiţi să aştepte mai bine de 2 ani pentru a avea acces la medicamentele inovatoare compensate. O aşteptare care de multe ori le fură şansa la viaţă.

„Boala nu aşteaptă şi mulţi dintre aceşti pacienţi nu au soluţii terapeutice la ora actuală. Gândiţi-vă că vorbim de boli rare, unde mai puşin de 50% dintre pacienţi au acces la tratament , vorbim de boli oncologice unde cu cât patologia avansează cu atât starea de sănătate este pusă în pericol, viaţa este pusă în pericol”, a afirmat Radu Gănescu, Președinte COPAC.

Există însă soluţii care pot readuce speranţa, astfel încât pacienţii români să aibă aceleaşi drepturi la viaţă ce cei din alte state europene, unde timpul de aşteptare este de doar câteva luni.

„Fiecare zi este cea mai prețioasă zi posibilă, pentru că nu știm dacă mâine vom putea să mai supraviețuim sau nu. Aprobarea și autorizarea medicamentelor în România se poate face într-o formă mult mai ușoară, mult mai facilă. Să nu mai stăm pentru acele evaluări un an, un an jumătate, și să le facem într-un termen mult mai predictibil. Al 2-lea lucru, un sistem mult mai facil de acces al medicamentelor care nu au altă alternativă în piață”, a adăugat Radu Gănescu, Președinte COPAC.

Producătorii de medicamente atrag atenţia că distanța între înregistrarea unui tratament la nivel european și accesul acestuia pentru pacienții români este foarte mare.

„Avem în acest moment 170 de indicații evaluate pozitiv, care așteaptă intrarea în listele de medicamente compensate și gratuite, aproximativ 100 dintre acestea neavând în acest moment alternativă terapeutică.Peste 40 de medicamente așteaptă de peste 2 ani.

Efectele negative sunt și asupra sistemului sanitar și chiar asupra întregii economii prin costuri adiționale, prin creșterea numărului spitalizării, prin reducerea productivității muncii”, a spus Claudiu Cheleș, Vicepreședinte ARPIM.

De aceea, ARPIM atrage atenţia că sunt necesare măsuri urgente care să ofere pacienţilor accesul la timp la tratamentele inovatoare.

„Accesul se referă la reluarea periodică și îmbunătățire a listei de medicamente compensate și gratuite într-un cadru european modern. Accelerarea se referă la îmbunătățirea cadrului legislativ farmaceutic, cu includerea, de ce nu, și a digitalizării și a noilor norme europene.

Discutăm de un cadru pozitiv pentru industria farmaceutică, cu elemente care țin de stimulare a investițiilor, de la studii clinice până la capacități de cercetare, inovare și chiar producție și, nu în ultimul rând, un dialog continuu care să prioritizeze sănătatea și investițiile în sănătate”, a mai afirmat Claudiu Cheleș, Vicepreședinte ARPIM.

Forumul Inovației 2025, organizat de ARPIM, aduce în prim-plan provocările cu care ne confruntăm azi dar și ce soluțiile concrete ce pot fi implementate astfel încât pacienții români să aibă acces mai rapid la tratamentele salvatoare de vieți.