Alocațiile de stat pentru copii au însumat 14,31 miliarde de lei în 2025, în scădere față de 2024

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a plătit anul trecut alocații de stat pentru copii în valoare de 14,309 miliarde lei, în scădere comparativ cu 2024, când totalul a fost de 14,467 miliarde lei.

Dacă în 2025 media lunară a fost de 3.553.796 beneficiari, anul anterior aceasta s-a situat la 3.581.913 beneficiari, potrivit unui comunicat al ANPIS, remis marți AGERPRES.

În paralel, indemnizația pentru creșterea copilului (ICC) a asigurat susținerea mamelor și taților în vederea asigurării unui mediu sigur și stabil pentru copii, cu o medie lunară de 150.861 beneficiari și plăți totale de 6,58 miliarde lei.

Din acest total, 129.126 au fost mame, iar 21.735 tați, menținând astfel nivelul de sprijin financiar înregistrat în anul 2024, când media lunară a fost de 159.190 beneficiari, cu o structură comparabilă între mame și tați.

‘Această distribuție reflectă atât rolul tradițional al mamelor, cât și implicarea tot mai activă a tatălui în creșterea copilului’, subliniază ANPIS.

În anul 2025, Agenția a efectuat plăți totale în valoare de 37,58 miliarde lei pentru toate categoriile de beneficii de asistență socială, sprijinind aproximativ 7,1 milioane de beneficiari lunar. Prin comparație, în anul 2024, plățile au însumat 36,79 miliarde lei, fiind acordate unui număr de aproximativ 6,4 milioane de beneficiari lunar.

Integrarea profesională și independența economică au fost încurajate prin stimulentul de inserție, de care, în anul 2025, a beneficiat un număr mediu lunar de 77.385 persoane, cu plăți totale de aproximativ 707 milioane lei. Din totalul beneficiarilor, 53.246 au fost mame și 24.139 tați, menținând astfel nivelul de susținere financiară comparabil cu anul 2024, când media lunară a fost de 83.975 beneficiari, cu plăți totale de 775 milioane lei.

Drepturile persoanelor cu dizabilități au facilitat accesul la resurse financiare și măsuri de incluziune pentru un număr mediu lunar de 930.773 beneficiari, dintre care 849.893 adulți și 80.880 copii, cu plăți totale de 7,03 miliarde lei, comparativ cu anul 2024, când media lunară a beneficiarilor a fost de 903.153, cu un total de plăți în sumă de 6,52 miliarde lei. Aceste măsuri au contribuit la reducerea inegalităților și la creșterea accesului la servicii sociale și medicale, oferind asistență constantă persoanelor cu dizabilități, indiferent de vârstă.

Venitul Minim de Incluziune (VMI) a rămas un instrument esențial pentru prevenirea sărăciei și a excluziunii sociale. În anul 2025, de acest ajutor social au beneficiat lunar 312.649 de persoane, incluzând atât familii cu copii, cât și persoane singure, valoarea totală a plăților efectuate ridicându-se la aproximativ 414 milioane lei. Prin comparație, în anul 2024, numărul mediu lunar al beneficiarilor a fost de 309.236 de persoane, iar plățile totale au însumat aproximativ 370 milioane lei. Acordarea venitului minim de incluziune a fost însoțită de consiliere și monitorizare, contribuind astfel la creșterea impactului social al intervenției, dincolo de componenta financiară.

Începând cu anul 2025 a fost acordat, în premieră, un sprijin suplimentar lunar pentru acoperirea costurilor aferente consumului de energie electrică, în conformitate cu OUG nr. 35/2025, contribuind la reducerea presiunii financiare asupra gospodăriilor eligibile, însumând, până în prezent, un total de plăți în valoare de aproximativ 197 milioane lei, pentru un număr mediu de 656.915 beneficiari.

În paralel, ANPIS a continuat să ofere alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA și TBC, alocația de plasament, precum și ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu lemne, energie termică, gaze naturale sau electricitate.

‘În anul 2025, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a continuat să asigure implementarea măsurilor de asistență socială la nivel național, prin efectuarea plăților aferente beneficiilor de asistență socială către categoriile vulnerabile, contribuind astfel la siguranța și coeziunea socială. Activitatea instituției a urmărit asigurarea unui flux constant, corect și predictibil al plăților, cu impact direct asupra familiilor, copiilor, persoanelor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile. Comparativ cu anul 2024, datele aferente anului 2025 indică o creștere atât a volumului plăților, cât și a numărului de beneficiari, reflectând consolidarea mecanismelor de implementare și adaptarea continuă a ANPIS la nevoile identificate în sistemul de asistență socială’, se arată în comunicat.

La nivel național, activitatea ANPIS a fost susținută de o echipă de 1.532 angajați, care a asigurat implementarea și derularea măsurilor de asistență socială în toate cele 41 de județe și în municipiul București.

‘Prin implicarea directă a personalului din structura centrală și agențiile teritoriale, a fost posibilă gestionarea unitară a proceselor de acordare și plată a beneficiilor de asistență socială, astfel încât accesul persoanelor eligibile la aceste servicii să fie asigurat în mod corect și la timp într-un mod nediscriminatoriu’, se precizează în documentul citat.

Totodată, în cadrul activităților de investiții și dezvoltare instituțională, ANPIS a gestionat proiecte strategice finanțate din fonduri europene prin PNRR și PoIDS cu o valoare totală de 4,360 miliarde lei, vizând dezvoltarea serviciilor sociale integrate în comunitățile rurale, modernizarea clădirilor publice prin eficiență energetică și digitalizarea sistemului de asistență socială.

Pe lângă activitatea de plată a beneficiilor, ANPIS a desfășurat o amplă activitate de inspecție socială, având ca obiectiv protecția beneficiarilor și respectarea legislației în domeniul serviciilor sociale.

Astfel, au fost realizate aproximativ 9.200 de misiuni de control inopinate în servicii sociale publice și private, fiind dispuse circa 19.600 de măsuri de remediere pentru corectarea deficiențelor identificate.

Totodată, au fost aplicate aproximativ 830 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de circa 8,4 milioane lei, și au fost formulate aproximativ 60 de propuneri de suspendare sau retragere a licenței de funcționare.

‘Pentru ANPIS, anul 2025 a confirmat din nou că fiecare beneficiu de asistență socială, fiecare plată și fiecare control au avut impact imediat și direct asupra oamenilor, contribuind la protejarea drepturilor, la susținerea incluziunii sociale și la facilitarea accesului la serviciile sociale. Comparativ cu 2024, anul 2025 reflectă consolidarea capacității instituționale, creșterea accesibilității drepturilor și intensificarea măsurilor de control, reafirmând rolul ANPIS ca pilon esențial al sistemului de asistență socială din România’, adaugă reprezentanții instituției.