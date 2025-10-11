Ambasador: Numărul turiștilor români care au vizitat China a crescut cu aproape 80%, după scutirea de vize

China a introdus, la finalul anului 2024, politica unilaterală de scutire de viză pentru cetățenii români, iar în perioada ianuarie – august 2025 numărul turiștilor din România care au vizitat această țară a crescut cu aproape 80%, a declarat, vineri, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, Chen Feng, la deschiderea Târgului de Turism China 2025.

Centrul Cultural Chinez din București găzduiește, de vineri până duminică, Târgul de Turism al Chinei, un eveniment dedicat promovării turismului, culturii și cooperării bilaterale dintre cele două țări. Târgul este organizat împreună cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

‘La finalul anului 2024, China a introdus politica unilaterală de scutire de viză pentru cetățenii români, în perioada ianuarie – august a acestui an numărul turiștilor români care au vizitat China crescând cu aproape 80%. În același timp, partea română a participat activ la târgurile internaționale de turism organizate în China, promovând imaginea României și contribuind semnificativ la sporirea vitalității relațiilor bilaterale dintre China și România, relații care se bucură de oportunități promițătoare’, a spus diplomatul chinez.

Acesta a amintit că, în anul 1951, s-a semnat un acord interguvernamental de cooperare culturală, care a trasat direcția de dezvoltare a relațiilor bilaterale în domeniul turistic. În anul 1978, guvernele celor două țări au semnat oficial acordul de cooperare în domeniul turistic, iar în 2004, cele două părți au încheiat un Memorandum de înțelegere privind programul de derulare pentru turismul organizat al cetățenilor chinezi în România. În același an, România a fost inclusă de partea chineză pe lista destinațiilor turistice pentru cetățenii chinezi care călătoresc în străinătate, marcând intrarea relațiilor turistice bilaterale într-o etapă de dezvoltare sistematizată.

La rândul său, președintele ANAT, Alin Burcea, a afirmat că organizația pe care o reprezintă dorește să faciliteze fluxurile turistice între cele două țări și să consolideze parteneriate între agențiile românești și cele chineze.

‘Ca președinte al ANAT, cred cu tărie că turismul nu este doar o industrie – este o formă de diplomație umană, o forță de apropiere între națiuni. Iar astăzi, România și China demonstrează că pot merge împreună pe acest drum, cu respect, curiozitate și dorința sinceră de a se descoperi una pe cealaltă. Vă invit ca, în aceste zile, să fim nu doar participanți, ci constructori de punți între oameni, culturi și visuri. Să deschidem împreună această nouă etapă – una a prieteniei și a inspirației, în care turismul româno-chinez devine o poveste comună despre încredere, frumusețe și viitor’, a declarat Burcea.

Xu Ningbo, directorul Centrului Cultural Chinez din București, a spus, printre altele, că prima ediție a Târgului de Turism China are scopul de a crea o platformă de cooperare și schimburi B2B și B2C între profesioniștii din domeniul turismului și publicul larg interesat de destinațiile chineze.

Conform acestuia, evenimentul turistic are trei caracteristici principale: concentrarea pe parteneriate profesionale și cooperare eficientă; deschidere către publicul larg și stimularea interesului pentru turismul din China; experiențe culturale autentice și atmosferă imersivă.

Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să descopere cele mai spectaculoase destinații turistice din China, de la Beijing și Shanghai până la Guilin, Zhangjiajie, Xinjiang sau Hainan, alături de oferte speciale de vacanță, prezentări și experiențe culturale autentice: ateliere de ceai, demonstrații de caligrafie și gastronomie chinezească.

Evenimentul reunește agenții de turism românești și chineze, companii aeriene și instituții culturale, devenind o platformă unică de întâlnire pentru profesioniștii din turism și pentru publicul pasionat de descoperiri.

Potrivit datelor oficiale, în primele șapte luni ale anului 2025, numărul turiștilor români care au vizitat China a atins aproximativ 36.000, înregistrând o creștere de 78% față de aceeași perioadă a anului precedent. Anul trecut, 35.000 de români au călătorit în China, dublu față de 2023 – un semn clar al redeschiderii și al interesului tot mai mare pentru destinațiile asiatice, notează organizatorii.

Cele mai populare itinerarii pentru români includ Beijing, Xi’an, Shanghai, Guilin/Yangshuo, Zhangjiajie, Chengdu (cu faimoșii urși panda), dar și rute mai exotice precum Xinjiang, Yunnan sau insula Hainan. Printre experiențele preferate se numără călătoriile cu trenurile de mare viteză, circuitele culturale, festivalurile tradiționale și peisajele naturale spectaculoase.

China devine tot mai interesantă pentru turiștii români, care caută destinații exotice, sigure și spectaculoase din punct de vedere cultural, potrivit specialiștilor.

Printre noile destinații chineze recomandate pentru piața românească în 2025 – 2026 se numără: Gansu Silk Road – traseul istoric al Drumului Mătăsii, cu orașele Dunhuang, Jiayuguan și Zhangye Danxia; Xinjiang – o regiune spectaculoasă, cu peisaje montane, lacuri albastre și tradiții multiculturale (Kashgar, Tianshan, Sayram Lake); Nord-estul Chinei – pentru turismul de iarnă și festivalul de gheață din Harbin, dar și stațiunea de schi Yabuli; Guizhou – o bijuterie naturală a Chinei sudice, cu formațiuni carstice și cascade impresionante (Huangguoshu Falls, Libo); Bucla Qinghai-Gansu, care oferă experiențe ecoturistice și spirituale; Fujian – o combinație unică între arhitectura Tulou și peisajele montane din Wuyishan; Greater Bay Area – noul pol urban și economic al Chinei, incluzând Guangzhou, Shenzhen și Hong Kong.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, prezentate la conferința de presă, 21.682 de turiști chinezi au sosit în România în prima jumătate a anului 2025 – cel mai mare număr de vizitatori proveniți din Asia. Principalele regiuni vizitate de aceștia sunt Bucureștiul, Brașovul, Sibiul, litoralul Mării Negre, Maramureșul, Bucovina și Delta Dunării, iar atracțiile preferate includ Castelul Bran, Castelul Peleș, centrul vechi al Capitalei, Sighișoara și Salina Turda. Turiștii chinezi petrec, în medie, două-trei nopți în România, iar interesul lor pentru turism cultural, natură, gastronomie și wellness este în continuă creștere.

În 2024, China a primit 26,9 milioane de turiști străini, cu cheltuieli medii de aproximativ 3.000 euro/turist. Durata medie a sejurului este de 6-10 nopți, iar turiștii se bucură de combinația ideală între istorie, tehnologie și ospitalitate.

În schimb, România își consolidează poziția ca destinație de interes în Europa Centrală și de Est pentru piața chineză, prin rutele tematice ‘Dracula și castelele Transilvaniei’, tururile UNESCO, experiențele rurale autentice și gastronomia locală.

Autoritățile chineze și române discută tot mai activ despre proiecte comune de promovare, expoziții, schimburi culturale și programe de training pentru ghizi vorbitori de chineză și română.

Comparativ cu țările vecine, România are un potențial turistic distinct și tot mai recunoscut de piața chineză, datorită diversității sale naturale și culturale.

Dacă Grecia atrage turiștii chinezi prin imaginea sa consacrată de destinație insulară și brandul puternic al Mării Egee, iar Ungaria se bucură de vizibilitate prin capitala Budapesta, infrastructura de zboruri și turismul balnear, România oferă o experiență autentică și complexă. Serbia a devenit atractivă datorită accesului fără viză și a locațiilor de filmare internațională, în timp ce Bulgaria mizează pe litoralul Mării Negre și pe stațiunile sale de schi, oferind o alternativă accesibilă din punct de vedere al costurilor.

În acest context, consideră specialiștii din turism, România se diferențiază printr-un amestec unic de castele, orașe medievale, peisaje carpatine și biodiversitatea Deltei Dunării – un patrimoniu natural și cultural care o recomandă drept o destinație memorabilă pentru turiștii chinezi interesați de istorie, legendă și natură.

Brandul legat de ‘mitul lui Dracula’ și turismul ecologic din Deltă oferă României un avantaj competitiv și oportunități de integrare în circuite comune cu Ungaria, Serbia și Bulgaria, formând astfel trasee regionale atractive pentru turiștii asiatici.

Târgul de Turism al Chinei 2025 este deschis publicului larg, iar accesul este gratuit. Vizitatorii vor putea participa la workshopuri, degustări și demonstrații culturale, precum și la prezentări ale principalelor companii turistice din China și România.