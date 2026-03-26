Ambasadorul Greciei: Susținem aderarea României la OCDE

Grecia susține aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat, miercuri, ambasadorul Greciei la București, Evangelia Grammatika.

‘Susținem România în procesul său de aderare la OCDE, care se apropie de final în lunile următoare, cât și în ceea ce privește eforturile de a rezolva deficitul bugetar. Sunt încrezătoare că vom avansa cooperarea noastră în baza consultărilor și întâlnirilor la nivel înalt de anul trecut și vom evolua în ceea ce privește schimburile și vizitele bilaterale’, a afirmat diplomatul elen.

Totodată, ea s-a referit și la accelerarea procesului de modernizare a căii ferate și a infrastructurii de transport între Grecia, Bulgaria și România, inclusiv în privința mobilității militare din coridorul Marea Neagră – Marea Egee.

‘Aceste proiecte vor duce la dezvoltare, reziliență și securitate în regiune, asigurând un lanț de aprovizionare pe care ne putem baza’, a mai menționat Evangelia Grammatika.

Ambasadorul elen a participat, miercuri, la concertul aniversar de Ziua Greciei de la Ateneul Român.