Ambasadorul SUA și Darău au discutat despre componenta economică a parteneriatului strategic, cu accent pe apărare și resursele minerale

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) în România, Darryl Nirenberg și ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, au discutat, în cadrul unei întâlniri, despre direcțiile privind componenta economică a parteneriatului strategic dintre România și SUA, inclusiv în industrie, în sectorul de apărare și în zona resurselor minerale.

‘Am avut o primă întâlnire cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg. Am discutat despre direcțiile concrete prin care putem întări componenta economică a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Discuțiile s-au concentrat pe investiții și comerț bilateral, inclusiv în industrie, în sectorul de apărare și în zona resurselor minerale’, a afirmat Darău într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, alte subiecte abordate s-au referit la economia digitală, finanțarea start-up-urilor, turism și investiții.

‘Am abordat și economia digitală, unde România are un avantaj real prin forța de muncă bine pregătită. Obiectivul este să transformăm acest avantaj în investiții, dezvoltare și valoare adăugată în economie. Un subiect important a fost susținerea startup-urilor și accesul la finanțare. Avem nevoie de mecanisme mai simple și mai rapide, care reduc birocrația și accelerează investițiile. Și încurajăm capitalul american să aleagă și România drept destinație în dezvoltare și de încredere. Am discutat și despre turism, unde este nevoie de mai multă coerență în promovare și de o colaborare mai eficientă cu țările prietene pentru a atrage mai mulți turiști străini’, a spus ministrul Economiei.

Darău consideră că România are nevoie de parteneriate care produc rezultate în economie, iar Statele Unite sunt unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai noștri. ‘Miza este să extindem acest parteneriat prin investiții și proiecte aici, în țară’, a conchis ministrul român.