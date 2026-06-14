SpaceX a încheiat prima sa zi de tranzacţionare la o capitalizare de 2.100 de miliarde de dolari, intrând pe locul 6 în topul celor mai valoroase companii din lume

SpaceX a debutat spectaculos pe bursa Nasdaq, acţiunile companiei crescând vineri cu 19% în prima lor zi de tranzacţionare. Titlurile au închis la aproximativ 161 de dolari pe acţiune, ceea ce a ridicat capitalizarea bursieră a SpaceX la circa 2.100 de miliarde de dolari, plasând-o pe locul 6 în topul celor mai valoroase companii din lume, transmite CNBC.

În tranzacţiile de după închiderea pieţei, acţiunile au continuat să crească, adăugând aproximativ 100 de miliarde de dolari la valoarea companiei.

Listarea este cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie, SpaceX atrăgând 75 de miliarde de dolari de la investitori. Acţiunile au debutat la 150 de dolari şi au atins în timpul şedinţei un maxim de 176,52 dolari. Peste 500 de milioane de acţiuni au fost tranzacţionate în prima zi, un volum apropiat de cel înregistrat de Facebook la listarea sa din 2012.

Elon Musk şi preşedinta SpaceX, Gwynne Shotwell, au marcat debutul companiei la bursă prin ceremonia de deschidere a şedinţei de tranzacţionare.

Înaintea listării, Musk a declarat că SpaceX este pe profit operaţional încă din jurul anului 2015 şi că fondurile atrase vor fi folosite pentru o nouă etapă de expansiune. Planurile includ lansarea a peste 100.000 de sateliţi pentru comunicaţii şi dezvoltarea unor centre de date pentru inteligenţă artificială în spaţiu.

Compania, fondată în 2002 ca producător de rachete reutilizabile, îşi obţine în prezent cea mai mare parte a profitului din serviciul de internet prin satelit Starlink. În februarie 2026, SpaceX a preluat compania xAI a lui Elon Musk, adăugând în portofoliu modelele de inteligenţă artificială Grok, centrele de date şi reţeaua socială X.

Potrivit prospectului de listare, SpaceX a acumulat pierderi totale de 41,3 miliarde de dolari de la înfiinţare până în prezent.

Cu o capitalizare de aproximativ 2.100 de miliarde de dolari, SpaceX a devenit a şasea cea mai valoroasă companie listată din lume şi una dintre cele mai mari companii americane.

Conform datelor CNBC şi capitalizărilor bursiere de la închiderea şedinţei de tranzacţionare, clasamentul primelor companii din lume după valoarea de piaţă este, în ordine: Microsoft – aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, Nvidia – aproximativ 3.900 de miliarde de dolari, Apple – aproximativ 3.000 de miliarde de dolari, Amazon – aproximativ 2.300 de miliarde de dolari, Alphabet – aproximativ 2.200 de miliarde de dolari.

Pe locul 6 se află acum SpaceX, cu o valoare de piaţă de circa 2.100 de miliarde de dolari, înaintea unor giganţi precum Meta Platforms şi Tesla.

Listarea SpaceX l-a transformat totodată pe Elon Musk în primul trilionar din istorie, averea sa fiind estimată la peste 1.100 de miliarde de dolari datorită participaţiilor deţinute la SpaceX şi Tesla.