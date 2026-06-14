China ameninţă cu represalii după ce SUA au inclus Alibaba, BYD şi Baidu pe lista companiilor cu legături militare

China a reacţionat dur după ce Departamentul american al Apărării a inclus mai multe companii chineze importante pe lista firmelor despre care Washingtonul susţine că sprijină armata chineză. Ministerul Comerţului de la Beijing a declarat sâmbătă că este ”profund nemulţumit” şi se opune ferm deciziei, transmite CNBC.

Noua listă publicată de Pentagon include unele dintre cele mai cunoscute companii chineze din tehnologie şi industrie, printre care Alibaba, Baidu, BYD, NIO, precum şi producătorii de panouri solare Trina Solar şi JA Solar Technology.

Autorităţile chineze au acuzat Statele Unite că ignoră consensul la care au ajuns preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping în timpul întâlnirii lor de la Beijing, desfăşurată luna trecută, şi au cerut retragerea imediată a măsurilor.

”China este profund nemulţumită şi se opune ferm acestei decizii. Solicităm Statelor Unite să îşi corecteze imediat greşelile, să retragă măsurile relevante şi să revină la calea construirii unei relaţii constructive şi stabile între China şi SUA”, a transmis Ministerul Comerţului.

Beijingul a avertizat că, dacă firmele chineze nu vor fi tratate corect, va răspunde ”hotărât şi ferm”.

Actualizarea listei reflectă preocupările Washingtonului privind legăturile dintre marile companii chineze şi dezvoltarea capacităţilor militare ale Chinei, pe fondul competiţiei strategice tot mai intense dintre cele două mari puteri.

Conform legislaţiei americane, Departamentul Apărării al SUA nu va mai putea încheia contracte directe cu firmele aflate pe această listă, iar din 2027 vor exista restricţii şi pentru achiziţiile realizate prin intermediari. Decizia vine într-un moment sensibil pentru relaţiile dintre Washington şi Beijing, după ce cele două ţări au încercat recent să menţină un armistiţiu fragil în conflictul lor comercial.