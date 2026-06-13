Listarea record a SpaceX o propulsează printre cele mai valoroase companii din lume

Acțiunile companiei aerospațiale și de inteligență artificială SpaceX s-au tranzacționat în creștere vineri, la debutul lor pe Bursa de la New York, transmit DPA și Reuters.

Joi, prețul de listare a fost fixat la 135 de dolari pe acțiune, compania vânzând aproximativ 555,6 milioane de acțiuni și urmând să obțină 75 miliarde de dolari în cea mai mare Ofertă Publică Inițială (IPO) din istorie. Prețul de joi evaluează SpaceX la 1.770 miliarde de dolari, iar după deschiderea ședinței bursiere de vineri, evaluarea a depășit 2.000 miliarde de dolari. Acum SpaceX a devenit una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Precedentul record pentru cea mai mare IPO era deținut de compania petrolieră Aramco din Arabia Saudită, care a obținut peste 29 miliarde de dolari în 2019.

Vineri dimineața, acțiunile SpaceX au deschis la un nivel de 150 de dolari, cu 11% peste prețul fixat joi, iar apoi au urcat la 156 de dolari.

‘Lucrul important de reținut este că flotarea liberă a IPO este redusă. Listarea a fost construită pentru a da posibilitatea celei mai bune șanse nu doar în obținerea unei evaluări ridicate, ci și o demarare bună a tranzacțiilor și o alocare semnificativă către clienții de retail’, a apreciat Ben Ritchie, directorul în cadrul Aberdeen Investments.

La rândul său, Don Calcagni, director la Mercer Advisor, a explicat: ‘Primele zile ale IPO sunt în general destul de volatile. Performanța din prima zi nu previzionează neapărat cum vor evalua acțiunile pe termen mediu. Volatilitatea se reduce pe măsură ce trece timpul, dar este posibil ca volatilitatea să persiste un întreg trimestru’.

Evaluarea de vineri a SpaceX îl face pe Elon Musk – prin participațiile pe care le deține în SpaceX și producătorul de vehicule electrice Tesla – prima persoană din istorie cu o avere de 1.000 miliarde de dolari, cel puțin pe hârtie.

Anul trecut, vânzările SpaceX au crescut cu 33%, la 18,67 miliarde de dolari, Starlink fiind responsabil pentru aproximativ 60% din total. Dar fuziunea cu xAI, care are dificultăți financiare, a împins compania spre pierderi nete de 4,94 miliarde de dolari anul trecut, de la un profit de 791 milioane de dolari în 2024.