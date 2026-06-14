Nicușor Dan: Eugen Tomac și-a depus mandatul. Îl desemnez pentru postul de premier pe Adrian Veștea

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea. Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.

Nicuşor Dan a declarat că Adrian Veştea este o pesoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat Aeroportul din Braşov şi e o persoană categoric prooccidentală, de dialog şi nu nu în ultimul rând o persoană care a lucrat cu bugete şi are responsabilitatea bugetelor.

”Sunt convins că se va achita cu succes de această sarcină” a mai spus Nicuşor Dan .

Şeful statului i-a mulţumit lui Eugen Tomac.

”Vreau să îi mulţumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitate, asumare şi responsabilitate. Nici domnul Tomac, nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea, am mers în această direcţie în urma consultării cu partidele politice. În acest moment e clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a mai spus Nicuşor Dan.