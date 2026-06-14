CNSP: Producția și furnizarea de energie electrică și termică vor crește anul acesta cu 0,5%

Producția și furnizarea de energie electrică și termică ar urma să înregistreze anul acesta o creștere de 0,5% față de 2025, și vor continua să se majoreze ușor în următorii trei ani, conform Proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2026 – 2029, publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Astfel, în 2027 producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt estimate în creștere cu 2%, în 2028 în urcare cu 2,4% și în 2029 cu 1,9%.

Per total, conform estimărilor CNSP, producția industrială va scădea în 2026 cu 0,8%, după care va începe să crească, cu 1,7% în 2027, 2,3% în 2028 și 2% în 2029.

După o creștere estimată la 0,8% în 2026, producția în industria extractivă va continua trendul ascendent, avansul urmând să fie de 3,6% în 2027, 5% în 2028 și 4,5% în 2029. Extracția de petrol brut și gaze naturale va scădea însă cu 3,3% în 2026, cu 0,5% în 2027, va urca ușor, cu 0,5% în 2028, după care va reveni pe minus în 2029 (-0,4%).

În industria prelucrătoare, producția va înregistra un regres de 1% în 2026 și apoi va crește, cu 1,5% în 2027, 2,1% în 2028 și 1,9% în 2029.