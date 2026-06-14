Comisarii ANPC au dat amenzi de peste 4,7 milioane de lei în urma controalelor din această săptămână

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au făcut mai multe verificări în această săptămână la nivel naţional în urma cărora au dat amenzi de peste 4,7 milioane de lei. Unsprezece unităţi au fost închise temporar până la remedierea deficienţelor. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care alimente expirate, produse vegetale cu mucegai, nerespectarea condiţiilor de depozitare recomandate de producător.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, sâmbătă, că au desfăşurat în această săptămână ample acţiuni de control la peste 1500 de operatori economici, care au avut ca obiectiv verificarea siguranţei produselor comercializate, în special a produselor de origine vegetală şi a produselor de panificaţie, precum şi a condiţiilor în care sunt prestate serviciile de alimentaţie publică.

Echipele de control au dat 1.061 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,7 milioane de lei, au controlat produse în valoare de 6,6 milioane de lei şi au oprit temporar de la comercializare produse de peste 771.000 de lei.

De asemenea, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 11 operatori economici.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri;

comercializarea produselor de origine vegetală fără menţionarea ţării de origine, precum şi a categoriei de calitate;

neconcordanţe între informaţiile privind calitatea produselor înscrise în documentele de import şi cele prezentate consumatorilor la comercializare;

produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată;

comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depăşită.

Alte nereguli au fost nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte substanţele cu potenţial alergen; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină şi impurităţi; produse alimentare cu ambalaje depreciate; paviment cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare şi lichide; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.