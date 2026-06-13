Renault, Volkswagen și Stellantis cer UE protejarea sectorului auto

Renault, Volkswagen și Stellantis s-au aliat pentru a cere reglementări mai simple și subvenții pentru încurajarea producției de mașini ‘Made in Europe’, opunându-se venirii vehiculelor electrice (EV) din China, a anunțat vineri publicația Financial Times (FT), informează platforma de știri Alliance News și ANSA.

Cei trei producători auto, responsabili pentru 60% din producția auto europeană, au trimis Parlamentului European un pachet de măsuri comune. Ei cer în mod explicit recompense pentru producătorii care localizează producția și mențin activitățile de inginerie, cercetare și dezvoltare în Europa.

Într-un document comun, cei trei și-au prezentat obiectivul ca Europa să rămână o putere mondială în industria auto, solicitând un mecanism simplu de aplicat și de monitorizat, care să favorizeze mașinile europene și industria internă.

În martie, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă pentru a crește cererea de tehnologii și produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fabricate în Europa. Actul privind acceleratorul industrial (IAA) va stimula producția, va dezvolta întreprinderile și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea de către industrie a unor tehnologii mai curate și pregătite pentru viitor, a indicat Executivul comunitar. Strategia ‘Buy-European’ are ca scop creșterea independenței producției locale.

Actualele propuneri CE sugerează că mașinile destinate flotelor companiilor și vehiculele electrice mici trebuie să fie asamblate în UE pentru a beneficia de subvenții și a participa la licitațiile pentru achiziții publice. De asemenea, propunerile prevăd o pondere de 70% a componentelor vehiculelor produse local, excluzând bateriile.

În schimb, Renault, Volkswagen și Stellantis propun un sistem mai simplu, bazat pe un plafon în care 70% din vehicule produse în Europa ar trebui să conțină cel puțin 70% componente provenite din cele 27 state membre UE, precum și Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Restul de 30% ar putea proveni în continuare din țări din afara blocului comunitar.

Cei trei producători auto spun că definiția ‘Made in EU’ ar trebui să conțină nu doar asamblarea finală, ci și activitățile de inginerie, cercetare și dezvoltare (R&D). Ei cer subvenții mai mari pentru a compensa costurile mai ridicate cu energia și forța de muncă cu care se confruntă producătorii din Europa comparativ cu rivalii din țări cum ar fi Turcia și Maroc.

Renault, Volkswagen și Stellantis sprijină, de asemenea, extinderea așa numitelor ‘super credite’ menite în prezent vehiculelor electrice mici produse în Europa la toate vehiculele electrice produse în interiorul UE, ceea ce ar facilita îndeplinirea obiectivelor privind emisiile.

Propunerile sunt criticate de unii producători auto din afara Europei, inclusiv Toyota, Jaguar Land Rover și Honda. Ele și-au exprimat temerile privind excluderea componentelor produse în Marea Britanie, Japonia și Turcia, spunând că noile cerințe ar majora costurile vehiculelor pentru consumatorii europeni.

Vineri, acțiunile Stellantis au urcat cu 5,8%, ale Renault cu 5%, iar ale Volkswagen cu 3,7%.

Și Asociația Producătorilor Auto din China (CAAM) și-a exprimat recent ‘îngrijorarea serioasă, nemulțumirea puternică și opoziția fermă’ față de Actul privind acceleratorul industrial (IAA) al Uniunii Europene, criticând prevederile care vizează firmele străine, inclusiv pe segmentul bateriilor și vehiculelor electrice.

Actul privind acceleratorul industrial nu a fost încă adoptat și este în curs de negociere.

Actul privind acceleratorul industrial face parte din eforturile mai ample ale UE de a ajuta industriile locale să concureze cu rivalii din China și SUA, care nu se confruntă cu reglementările stricte din Europa și cu prețurile ridicate la energie.