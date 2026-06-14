ONRC: 51.273 de persoane fizice și juridice, înmatriculate în primele patru luni din 2026

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele patru luni din 2026 cu 14,28% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 51.273 de înmatriculări, din care 28.294 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 11.917 (+15,83% față de primele patru luni din 2025) și în județele Ilfov (3.141, +14,51%), Timiș (2.546, +22,29%), Cluj (2.523, +14,68%), Iași (2.106, +5,14%), Constanța (1.900, +46,49%) și Bihor (1.685, +12,86%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, anul trecut, în județele Covasna (277, +22,07% raportat la ianuarie-aprilie 2025), Teleorman (309, -5,21%), Tulcea (309, +12,77%), Mehedinți (316, +19,25%) și Caraș-Severin (342; +7,21%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate în județele Constanța (+46,49%), Călărași (+37,16%) și Buzău (+27,21%), iar scăderile cele mai semnificative în județele Neamț (-12,48%), Teleorman (-5,21%) și Harghita (-1,62%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (8,793, +27,42 comparativ cu primele patru luni din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (7.213, -8,21%) și activități profesionale, științifice și tehnice (5.361, +19,72%).

În aprilie 2026, au fost înmatriculate 12.630 persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (2.905), Ilfov (672), Constanța (636) și Cluj (621).