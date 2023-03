AmCham Romania are un nou Consiliu Director. Cristian Sporiș a fost ales Președinte

AmCham Romania a anunțat că are un nou Consiliu Director, iar Cristian Sporiș a fost ales Președinte.

În urma Adunării Generale a Membrilor din data de 23 martie 2023, Consiliul Director al AmCham România, pentru următorul mandat de un an, va avea următoarea componență:

Președinte: Cristian Sporiș, Vice-President, Head of Corporate Banking – Raiffeisen Bank România

Vice-Președinți:

Elisabeta Moraru, Country Director – Google România

Andrei Alexandru Andreescu, CFO/ Managing Director – IBM România

Trezorier: Alexander Milcev, Tax & Law Leader Romania, Partner – EY România

Membri:

Luminița Runcan, Deputy CEO – Banca Transilvania

Jovan Radosavljevic, General Manager – Coca-Cola HBC

Vlad Boeriu, Tax & Legal Partner – Deloitte România

Alina Orban, Global Partner Solutions Director – Microsoft România

Daniela Nemoianu, Senior Partner – Nemoianu Consulting Tax & Law

Mihaela Stancu, General Counsel, Legal & Government Relations for P&G SEE – Procter & Gamble România

Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner – PwC România

Alexandru Mihailciuc, VP Sales Engineering EMEA – UiPath

Achilleas Kanaris, President & CEO – Vodafone România

Noul Președinte, Cristian Sporiș, a reconfirmat angajamentul AmCham pentru promovarea priorităților comunității de afaceri: „Sunt deosebit de onorat de mandatul încredințat, cu atât mai mult cu cât 2023 este un an aniversar pentru AmCham, dar și un an foarte intens pentru agenda economică. Alături de colegii din Consiliul Director vom continua să facem auzită vocea celor peste 530 de companii membre AmCham cu privire la provocările și oportunitățile pe care România le are de gestionat. Programul de reforme și investiții necesare atât pentru valorificarea PNRR cât și pentru îndeplinirea condițiilor de aderare la OCDE, cele două proiecte de țară majore, precum și pentru consolidarea cooperării economice cu Statele Unite, sunt direcțiile strategice pentru România la care AmCham va contribui activ.”

În 2023 AmCham sărbătorește 30 de ani de prezență și activitate în România, 30 de ani de reprezentare a comunității de afaceri în dialogul cu autoritățile, pe teme de politici publice cu impact în economie.

AmCham Romania reunește peste 530 de companii americane, internaționale și românești, care activează în 32 de sectoare, au o cifră de afaceri cumulată de 65 miliarde Euro, o contribuție la PIB de aproximativ 13% și au creat peste 250.000 de locuri de muncă în România.