Amenzi de șapte milioane de lei date de ANPC pe litoral, în perioada 6 iulie – 16 august

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de șapte milioane de lei, în urma controalelor de pe litoral în perioada 6 iulie – 16 august, informează, miercuri, instituția.

În intervalul menționat, au fost efectuate 1.140 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc.

‘ANPC, prin colectivul temporar A.N.P.C. Estival 2026, a vegheat la respectarea drepturilor consumatorilor în calitatea lor de turiști. Și în acest sezon estival au fost identificate neconformități cu caracter recurent. Chiar dacă aceste neconformități au fost constatate cu o frecvență mai redusă comparativ cu perioadele anterioare, diminuarea incidenței lor nu elimină riscurile potențiale la care consumatorii ar fi putut fi expuși în lipsa intervențiilor și măsurilor de control întreprinse de cei 60 de comisari care au asigurat, în serii succesive, prezența în cadrul A.N.P.C. Estival 2026’, se arată înttr-un comunicat al Autorității.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 1.287 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ șapte milioane de lei, 940 avertismente, iar valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei.

Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 320.000 lei și temporar produse în valoare de circa 202.000 lei. Comisarii ANPC au oprit și prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 48 de operatori economici.

Printre principalele abateri identificate se află: prestarea serviciilor în spații neautorizate; comercializarea sau folosirea unor materii prime și produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare; nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile, cum ar fi sosuri, carne, preparate din carne și ciorbe; comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depășită; desprinderea și prăbușirea unor elemente ale plafonului în spațiile destinate consumatorilor; utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură și depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități; întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, etc.

De asemenea, s-au mai constatat: lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele, mapa cu informații utile turiștilor; diferențe între prețul afișat pe eticheta de raft și cel înscris pe bonul fiscal, respectiv cel menționat în meniu; întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, evidențiată prin degradări structurale și componente metalice deteriorate; comercializarea unor jucării fără marcajul CE, marcaj care dovedește conformitatea produsului cu normele de siguranță UE; nerespectarea măsurilor specifice referitoare la activitățile de operare a plajelor turistice; necompletarea fișelor și a registrului de cazare privind evidența turiștilor; etc.