ANPC, amenzi de aproape 4 milioane de lei în ultima săptămână

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat, în această săptămână, peste 1.600 de operatori economici la nivel naţional, fiind aplicate amenzi în valoare de aproape 4 milioane de lei. De asemenea, s-au retras de la comercializare produse în valoare de peste 115.000 de lei şi s-a dispus sistarea activităţii pentru opt operatori economici.

„În perioada 7 – 11 septembrie 2026, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat acţiuni de control la peste 1.600 de operatori economici la nivel naţional, pentru verificarea siguranţei produselor comercializate, a respectării legislaţiei specifice domeniului alimentar şi a condiţiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi”, a transmis, sâmbătă, ANPC, într-un comunicat de presă.

În urma verificărilor au fost aplicate 1.102 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,98 milioane de lei, dar şi 606 avertismente.

S-a mai dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de 115.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de 2.550.000 lei, dar şi oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 8 operatori economici.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

· deficienţe privind traducerea în limba română a etichetei ataşate

· lipsa avertismentelor

· lipsa menţiunilor privind compoziţia fibroasă a produsului

· deficienţe privind menţiunile pe etichetă a producătorului/distribuitorului

· comercializarea unor produse depreciate calitativ;

· comercializarea unor produse neconforme sau expirate;

· prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare;

· agregate neigienizate corespunzător, cu urme de rugină

· paviment deteriorat

· ustensile neconforme utilizate în spaţiul de gătit

· deficienţe privind păstrarea necorespunzătoare, fără respectarea temperaturilor de depozitare a produselor preparate

· prezenta unor urme de mucegai în spaţiul destinat gătirii

· lipsa menţiunilor privind ţara de provenienţă

· prezentarea produselor ca fiind autohtone, în lipsa certificatului de producător