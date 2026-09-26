ANPC a amendat cu peste 4,2 milioane de lei agenți economici din diverse sectoare de activitate

Comisarii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat, în perioada 21-25 septembrie, amenzi totale de peste 4,2 milioane de lei, în urma controalelor efectuate la nivel național, în sectorul alimentar și nealimentar, alimentație publică și la unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit.

Astfel, ca urmare a verificărilor, au fost acordate 820 de avertismente (valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,3 milioane de lei), s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme (în cuantum de peste 110.000 de lei), oprirea temporară de la comercializare a unor produse de peste 330.000 de lei, precum și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 27 de operatori economici.

În total, au fost aplicate 965 de amenzi contravenționale, ce au depășit valoarea de 4,2 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al ANPC, transmis vineri AGERPRES, principalele neconformități constatate în timpul controalelor au fost: produse de origine animală (carne și produse din carne) cu data-limită de consum depășită; produse oferite spre comercializare, depreciate calitativ ca urmare a arsurilor produse în timpul preparării; carne și organe cu acumulări de lichid sangvinolent în ambalaje; carne, produse din carne și pește cu depuneri considerabile de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate; lipsa autorizațiilor necesare; – prize electrice desprinse din perete, prezentând un risc pentru siguranța utilizatorilor; elemente decorative tip perete vegetal, realizate din material plastic, care nu permit igienizarea corespunzătoare a suprafețelor; elemente decorative care prezentau risc de desprindere.

În plus, s-au mai observat lipsa afișării și avizării meniului oferit, precum și lipsa menționării substanțelor cu potențial alergen și a declarației nutriționale, dar și întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

De asemenea, la unii operatori economici erau probleme cu depozitarea apelor minerale în condiții de expunere directă la razele solare și la temperatura mediului ambiant, cu utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură, precum și cu produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire.

În același timp, au fost descoperite: produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității; deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe eticheta textilelor; întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement, constatată prin lipsa unor părți componente, existența unor elemente de siguranță insuficiente sau deteriorate, degradarea zonelor de alunecare și prezența unor elemente metalice, care pot prezenta risc de accidentare pentru utilizatori.