AMOFM: 11.660 de persoane au fost angajate în primele nouă luni din acest an

Peste 11.600 de persoane au fost angajate în primele nouă luni ale acestui an prin intermediul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM), femeile reprezentând mai mult de jumătate dintre acestea, potrivit datelor publicate marți de AMOFM.

”Ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul AMOFM București, în perioada 01.01-30.09.2025, au fost încadrate 11.660 persoane, din care 5.875 sunt de sex feminin. Din totalul persoanelor ocupate în această perioadă, 4.309 au fost peste 45 de ani (peste 55 ani, 1.290), 4.372 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 2.510 au între 30-35 de ani, 241 au între 25 și 30 de ani (din care 115 tineri NEETs), iar 228 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 136 tineri NEETs)”, se arată într-un comunicat al instituției transmis AGERPRES.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale – 4.506, studii profesionale – 2.390, iar 3.136 sunt cu studii superioare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AMOFM București, în perioada în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 – 3.506 (30,07%) fac parte din categoria celor greu ocupabile.

”Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a agenției pentru ocuparea forței de muncă, în a cărei rază au domiciliul sau reședința, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată ulterior”, se mai arată în comunicat.

În perioada menționată, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 23.023 persoane.